單親窮人家苦讀／黃炳照獲國家講座肯定

2017-12-15

〔記者林曉雲／台北報導〕出身農村單親家庭的台科大化工系教授黃炳照，成長過程一度走偏，染賭輸錢，國中讀放牛班，卻遇到生命中的貴人，發憤讀書，成為教授後，他建立的奈米材料鑑定技術領先國際，臨場光譜技術更對鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池的未來發展有重大影響，獲得有「學術界奧斯卡」之稱的國家講座最高榮譽肯定。

奈米材料鑑定技術 領先國際

黃炳照的求學歷程並不順遂，他表示，母親在他小學三年級時過世，在鄉下農村被祖父母帶大，國中轉到都市就讀，環境的改變，再加上父親開計程車為生，無暇照顧他，城鄉差距適應不良，讓他一度賭博學壞，甚至因為賭博輸錢，讓兩個妹妹與他一起餓肚子。

國中讀放牛班，鄰居大哥哥「敲醒」了黃炳照，他表示，大哥哥勸他不要一直沉淪，讓他徹底覺醒，從此遠離壞同學，開始規律讀書、發憤圖強。「自己下定決心，就非常有毅力堅持下去。」國三順利回到升學班。

讀完鳳山高中之後，進入成大化工系，黃炳照表示，大二他就立定志向要做研究，對科學充滿好奇心，幸運師承周澤川教授，高三及博士班時還分別上過吳大猷院士和李遠哲院士的普通物理與化學動力課程，讓他深受啟發，了解人才培育對國家發展的重要性，他希望自己的求學和研究歷程能鼓勵更多學生投入科研。

黃炳照說明，臨場光譜技術就像是幫人體照Ｘ光一樣，可以知道電池的健康狀況、運作細節、運作方式。台科大校長廖慶榮表示，黃炳照教授的研究成果，提供電池效能分析技術，學術貢獻很大。