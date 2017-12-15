馬拉松作家 創作70年沒間斷

2017-12-15

19歲開始第一首詩…

〔記者凌美雪、黃旭磊／綜合報導〕作家陳幸蕙研究余光中多年，對於余光中晚年生活與心境相當了解。陳幸蕙表示，從十九歲第一首詩到八十九歲，余光中創作七十年沒有間斷，可說是一個馬拉松作家。

陳幸蕙說，上個月去看他時，發現他身體很虛弱，不太有元氣，因為老師喜歡吃酪梨沾哇沙米，本想過兩天再帶去看他，沒想到竟然聽到過世消息，除了驚訝，更感到惋惜。

兼具西洋文學與中國古典文學

陳幸蕙表示，在文壇中，余光中是極少數兼具西洋文學與中國古典文學深厚功力的創作者，在文學四大領域中最突出的還是他的詩，「他的文化底蘊非常深厚，在詩裡面用典用得最漂亮的是他。」陳幸蕙認為，「鄉愁」在他筆下成為絕響，「余光中去世，也象徵台灣現代詩某個階段的結束。」

陳幸蕙說，原計畫於明年余光中九十歲誕辰時出版《美麗島詩選》，她目前正在編，全書都是與「台灣」相關的詩作，包括寫景、環保、人文關懷與歷史感慨等。

晚年長居高雄 32年都在中山大學

余光中晚年長居高雄，餘生三十二年都貢獻給中山大學。師生淚憶，今年三月四日慶生音樂會以及十月底紀錄片發表，為教授最後幾次公開露面，余光中於音樂會場朗誦十首英國雪萊、北宋蘇軾作品，「當時他身體很虛弱，用盡所有力氣朗誦，全場爆滿聽眾都很感動。」

中山大學藝文中心主任李美文說，與余老認識廿年，他對中山充滿無私大愛，是學校最重要的人文資產。今年身體不好，仍打起精神參加全場音樂會、朗誦詩文。

中山大學於民國一百年設立余光中特藏室。余老師熱愛台灣，為高雄六龜寫過「七弦冷冷、十指輕」詩句，也寫過「車過枋寮」、「墾丁的一夜」、「台東」、「霧社」及「植物園」等詩文。