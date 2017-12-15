僅六輕還在燒 石油焦明年七月全停用

2017-12-15

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨拍板「空氣污染防制法修正草案」，對於有立委不滿台灣尚未禁用造成空污的石油焦，環保署表示，目前只有六輕還在燒石油焦，台塑也預計明年七月一日停燒。

許可證展延 可縮至三年以下

至於涉及排污的六輕等操作許可證是由各縣市發放，但相關標準由中央訂定，根據政院版的修法，許可證的展延訂為三到五年，但污染情節重大者，則授權地方政府可將許可證展延縮短到三年以下。

據悉，多位民進黨籍縣市長日前與賴揆會商，認為許可證展延年限應縮短為二年，行政院將順應地方首長的要求。知情官員表示，未來將進一步找地方首長會商，許可證展延可由地方政府縮短，甚至可要求縮短在一年以內。

民進黨立委劉建國日前表示，印度當局認為當地污染來自於石油焦，但台灣至今卻容許石油焦作為燃料使用，並發給許可證，是落後地區的作法。

環保署長李應元昨在行政院會後記者會表示，台塑六輕為了回應地方政府和民眾的要求，已在今年年初宣布要從燒石油焦轉為使用燃煤。石油焦含硫成分約八．五％，確實遠高於生煤的○．八％，但改變燃料必須先通過環評，環保署上個月已經完成審查，六輕預計明年七月一日就會完成轉換。六輕也承諾將投入十億元，改善污染防制設備，達到排放標準要求。

環保署空保處長蔡鴻德說明，台灣僅有六輕仍在燒石油焦，六輕若按規劃明年七月起就不會再燒石油焦。李應元說，這是「實質達到停用的效果」。

另外，為確保供電穩定，政院這次修法也加入緊急應變機制，當空氣品質不好、燃煤發電機組降載時，燃氣發電廠的排放量將不受年排放量上限規範。