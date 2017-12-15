露天燒稻草 罰鍰一千二起跳

2017-12-15

〔記者李欣芳／台北報導〕中南部空污問題嚴重，雖然依現行空污法規定，禁止稻草露天燃燒，環保署空保處處長蔡鴻德昨表示，燃燒稻草首次應開罰五千元，但罰鍰金額太高，地方政府根本罰不下去，為改善空污，行政院這次空污法修正，改為首次開罰一千二百元，可讓各縣市罰得下去。

防制空污行動方案 下週四提出

行政院將在廿一日院會提出環保署研議的防制空污行動方案，會有哪些新措施？環保署長李應元表示，例如禁燒稻草和樹枝等農業廢棄物的措施，將由農委會輔導農民使用益生菌將稻草化為堆肥。蔡鴻德說，目前也在研議如何管制柴油農業機具和夜市攤商使用的柴油發電機等。

行政院長賴清德昨主持院會時表示，空污的改善除需借重修法規範外，尚需提行動方案以利執行，要求環保署在下次院會中提出。在執行方面，則請政院各部會積極執行，並落實協助及督導地方共同完成各項空氣污染防制執行方案工作。

對於院會通過「空氣污染防制法修正草案」，賴揆也指示環保署積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

知情官員表示，有關禁止稻草露天燃燒，因首次開罰就要罰五千元，金額太高，各縣市開罰的比例很低，導致絕大多數縣市沒有開罰。

未改善按次處罰 最高罰十萬

根據政院版修法，露天燃燒稻草，可處一千二百元以上、十萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

此外，這次修法也要劃設各地空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施，包括污染較嚴重的老舊車輛就不可進入空品維護區。