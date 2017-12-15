空污法修正 國營事業提500億減污計畫

2017-12-15

經部︰硫氧化物將減量47％ 氮氧化物減30％

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院拍板空污法翻修，經濟部長沈榮津昨指出，國營事業已配合提出高達五百億元的空污改善計畫，將責成國營會督導落實；經濟部表示，以二○一○年為基準，國營事業落實新計畫後，硫氧化物將減量四十七％、氮氧化物將減量三十％。

配合空污法修法，經濟部日前也提出國營事業配合改善空污方案，沈榮津昨指出，包括台電、中油、中鋼三家國營企業，就投入高達五百多億元進行減污，未來也會責成國營會督導落實。

根據經濟部提出規劃，以二○一○年為基準，到二○一六年國營事業對硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）的排放已分別減量三十五％及十九％；而在重新提出計畫後，將繼續改善到減量四十七％和三十％。

台電汰換機組 改變能源結構

其中台電以改變能源結構、提升防制效率為主， 包括南部電廠投入六十億進行機組汰換，增設低氮氧化物燃燒器，以及大潭電廠一到六號機增設排煙脫硝設備（SCR），台中電廠以一四○億興建室內煤倉，協和電廠改使用低硫燃料油等，共計投入三五三億。台電表示，計畫希望達到發電量增加十七％，但排放減少的效果，預計粒狀物、SOx及NOx排放量能減少十六到三十六％。

中油製程尾氣回收 取代重油燃料

中油合計投入一四○億，推動製程尾氣回收以取代重油燃料；其中包括桃園煉油廠提高第一蒸餾異構化工場燃氣比例、一號二號鍋爐汰舊換新，林園廠十九號鍋爐汰舊換新，以及二十三項最晚於二○二二年完成的改善工程。

中鋼裝設除塵、脫硝、脫硫設備

中鋼則在主要排放源包括燒結製程及汽電共生機組，裝設除塵、脫硝、脫硫設備，達到SOx、NOx分別減量四十一％、三十二％。

經濟部表示，未來將與環保署合作進行國營事業減污第二輪盤點，台電燃煤電廠之防制設備也將再加強，希望能達到超低排放之目標，且明年也會針對民營電廠的降低空污設備進行盤點。中油也會繼續推動降低汽油含苯量及重油重金屬含量，中鋼也將審慎評估煉焦製程汰舊換新。