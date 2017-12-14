「市場多元」中客減 來台旅客仍破千萬

2017-12-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣日前達標千萬觀光客，預估今年來台國際旅客可與去年持平，中客市場占比已從過去的四成降低至二成五。交通部政務次長王國材昨指出，這是連續三年千萬觀光客中，來自各國觀光客組成比較合理的一年，從集中單一中國市場到多元市場，台灣的觀光客組成正徹底「質變」，因此旅客數、停留天數、消費金額、重遊率、旅客滿意度，都是必須重視提升的KPI績效指標。

開發新南向市場 政策、行銷雙管齊下

去年台灣觀光市場逢重大轉變，中客市場萎縮，政府積極開發新南向市場，透過加強市場區隔與國際行銷、簽證放寬、增設據點、強化雙邊關係及爭取高消費力客群等作為，截至今年十月，新南向十八國旅客來台一百七十五．九萬人次，較去年同期成長三十一．八％，占比已達二十％。

王國材指出，交通部觀光局、台灣觀光協會及縣市政府過去一年在國內外旅展賣力行銷，鎖定泰、星、馬、越、菲及雙印等七國一線城市的首都圈客源，邀請當地網紅社群行銷，帶動來台觀光熱潮；泰國、汶萊旅客來台觀光免簽延長試辦，菲律賓旅客自今年十一月免簽，觀宏專案改發電子簽證，也提升新南向旅客來台觀光意願。

此外，截至今年十月，東南亞企業申請獎勵旅遊獎助達一萬七千二百四十四人次，較去年同期成長一○三．七八％。後續將設立泰國據點、雙印（印尼、印度）據點，佈局新興市場。