郵輪旅客百萬大關 提前達標

2017-12-14

市場成長高達3成 台灣躍居亞洲第二大市場

〔記者陳宜加／台北報導〕進出台灣的郵輪旅客百萬人次提前達標，交通部長賀陳旦宣布，今年郵輪旅客十二日已突破百萬人次，結合新南向航線開闢、亞洲郵輪聯盟，將是未來更擴大攬客的大方向。台灣港務公司指出，今年郵輪市場成長高達三成，台灣已成為亞洲第二大市場。

國際各大郵輪相繼在台佈局固定航線，帶動郵輪市場，港務公司統計，今年一至十月已達五百四十四艘次、旅客八十三．九萬人次，較去年同期成長近三成，基隆港年成長超過一百％，今年原預計十二月底突破百萬人次，但在十二日就已達標。

賀陳旦表示，郵輪在港務公司與地方政府努力下，今年一百萬人次目標比想像中更快達標，未來將更結合航空及高雄港新南向航線開闢，配合亞洲郵輪聯盟（ACC），力拚多元經濟。

港務公司總經理郭添貴指出，今年郵輪市場整體成長三成，共計十七航次首航台灣，台灣主打「機加船」行程，吸引日、韓與東南亞各國來台，又以馬來西亞最多，通關措施也持續改善簡便，讓業者更願意來台。

公主遊輪明年規劃盛世公主號、太陽公主號、鑽石公主號來台，上看五十艘次；歌詩達郵輪明年首季規劃幸運號三航次、浪漫號加開三航次，將達去年全年的一半；麗星郵輪則在明年五月以前共有四十八航次。

郭添貴說，遊輪旅客雖以國人佔多數，但外籍旅客成長率高，拓展新南向航點，首航下龍灣、香港、菲律賓馬尼拉等，除了基隆港外，高雄港也增闢第二母港，外客大幅增加十多萬人次，台灣也已躍居全亞洲第二大的遊輪市場，更勝新加坡、只輸給中國。

航港局組長許堂修表示，未來將朝三大方向拓展商機，由於過去郵輪以出境為主，我國觀光相關業者獲利空間較少，首先要求以台灣為母港的各大郵輪業者，增加郵輪停靠台灣各地港口比例。

他說，郵輪補給也是重要一環，過去業者多於國外進行補給，將要求業者留有一定數量給台灣，例如農產品、日用品等，協助我國產業，另協助我國工作人員登船就業，透過政策放寬與訓練，希望業者僱用。