水利會改制修法 藍綠明對決／規劃升格公務機關 民進黨團拚週五付委

2017-12-14

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕立法院民進黨團打算明天要讓改制農田水利會的「農田水利會組織通則修正草案」付委，國民黨主席吳敦義昨在中常會表示，國民對於蔡政府這種巧取豪奪水利會資產的作法，要全力反對，當場下令立法院國民黨團當天必須堅持反對立場，「甚至要有夜宿立法院的準備」，號召基層發聲反對，表達該黨維護農田水利會權益的決心。

吳：全力反對 藍軍夜宿立院

行政院提出「農田水利會組織通則修正草案」，將農田水利會改制公務機關，現任會長延任至二○二○年九月底。民進黨主席、總統蔡英文昨於民進黨中常會中裁示，國家是大家的，農業水資源是全民資源，把全民資源管理提升到公務機關位階，是政府向人民負責任的作法，不是綁樁也無關政黨考量。

蔡：保障全民 無關政黨綁樁

國民黨中常會昨安排台灣農田水利會聯合會會長、中常委林文瑞報告「農田水利會不應改制為公務機關」，吳敦義在聽完報告後表示，本案十一月二十四日被立法院決議退回程序委員會後，民進黨團本週五將再度提案，蠻橫漠視民意。

吳敦義痛批蔡英文總統，想把全國十七個水利會，總共三千億元資產收歸國有，讓基層水利會會員權利與財產化為烏有。

民進黨發言人吳思瑤於中常會後轉述，蔡英文總統裁示，農田水利會公務機關化，是要藉由農田水利會轉型、位階提升，透過國家統籌，提升農業水資源效益，因應氣候變遷的水資源管理，也讓工作人員有更好的權益保障。