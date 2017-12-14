東西吉廊道禁漁？ 地方反彈

2017-12-14

〔記者李欣芳、劉禹慶／綜合報導〕民眾吳祖祥在國發會公共政策網路參與平台提案，將「澎湖南方四島國家公園東西吉廊道海域劃設為『完全禁漁區』」，昨引發澎湖望安鄉鄉長許賢德與吳祖祥等正反意見激辯。許賢德質疑這項提案是潛水業者為發展潛水活動，要趕走漁民。吳祖祥則反批抹黑，因為他並非潛水業者，只是平民百姓，在連署成案推動過程中投入的時間、精神與金錢都是個人自願付出，從未謀取一分一毫私人利益。

據悉，是否劃設完全禁漁區，澎湖地方呈一面倒反對聲浪，澎湖縣長陳光復昨未到現場，但以影片發聲指出，在相關配套未完成、政府的承諾未實現及漁民共識未確認情況下，反對擴大「完全禁漁區」。

許賢德表示，當前重點應是取締非法捕漁，劃設完全禁漁區尚未取得漁民共識，未來要思考漁民生計與海洋保育如何取得平衡。

東西吉廊道是否劃設完全禁漁區議題，意外造成漁民大團結，澎湖近海發展協會日前召開會員大會，人數一口氣倍增三百餘人，堅決反對東西吉廊道劃設完全禁漁區，認為縣府一○二年制訂自治條例，南方四島嚴禁底刺網作業，才有今日東西吉廊道魚兒成群的美景，絕非少數特定人的功勞。

發起人盼漁民勿將保育視為假想敵

吳祖祥質疑，他單純的保育活動倡議變成澎湖政客們鬥爭的工具，每一個都說跟漁民站在一起，把保育活動視為假想敵來攻擊，讓人心寒又失望，希望海管處用心規劃、嚴格執法，讓海洋休養生息恢復生機。

漁民則認為當地為洄游性魚類，包括黑尾冬、??魠等，都不是原生魚種，尤其??魠為澎湖人的白金，如果劃設完全禁漁區恐將斷了漁民的生計。