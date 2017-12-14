南方四島劃生態區 明年六月提草案

2017-12-14

擬漸進式轉化為生態觀光、永續漁業

〔記者李欣芳／台北報導〕為兼顧生態保育目標與漁民權益，行政院昨由內政部宣布，澎湖南方四島國家公園海域特別景觀區將劃設為「自然人文生態景觀區」，也就是在東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪與西嶼坪等南方四島周邊海域設立這個面積達一萬六千六百公頃的景觀區，明年六月草擬完成劃設範圍說明書草案，以漸進式、階段性方式兼顧漁民權益與保育目標。

民眾吳祖祥在國發會公共政策網路參與平台提議，將澎湖南方四島國家公園東西吉廊道海域劃設為完全禁漁區，七月二十五日通過附議成案，經政務委員唐鳳召開協作會議進行討論，政院昨召開記者會說明未來政策方向。

內政部次長花敬群說，劃設「自然人文生態景觀區」只是第一階段，後續如果要轉化為生態漁業、觀光漁業，還要讓漁民充分了解有哪些成功案例與過程，未來禁漁的概念究竟是「全禁」或「部分禁」也要考量，基本上洄游性魚類允許捕捉，站在國家公園的立場，也認同漁民日常適度採集海菜或貝類，相關問題都要持續溝通，最快一○八或一○九年才有具體方案。

仍可捕捉洄游魚類、日常採集

花敬群說，將在明年六月草擬完成「自然人文生態景觀區」劃設範圍說明書草案，將依據「自然人文生態景觀區專業導覽人員管理辦法」輔導在地居民發展生態旅遊，預計明年六月前完成規劃相關課程，一○八年起輔導在地居民發展環境教育及生態旅遊，為在地居民增加收入。

花敬群表示，等「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」實施後，邀集相關機關協調並針對在地居民及旅遊業者辦理說明會，取得共識後，研議專款專用於當地，推動保育。

另加強取締非法捕撈漁船

他說，將以漸進式、階段性方式兼顧漁民權益與保育目標，現階段漁業管理維持不變，也會加強執法，取締、驅離越界的中國漁船及違法作業的本國漁船。

花敬群表示，明年將規劃當地漁民參訪國際漁民轉型生態旅遊及永續漁業成功案例，若當地居民也認同這是更長遠、更好的發展方向，事情就會順利執行。