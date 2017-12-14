冷氣團週六報到 一路冷到下週二

2017-12-14

〔記者蕭玗欣、楊綿傑／台北報導〕大陸冷氣團來勢洶洶，低溫下探十一度！氣象局預報員徐仲毅表示，週六大陸冷氣團南下，強度恐達強烈大陸冷氣團，是今年入冬最強的一波冷空氣，預計影響至下週二；週日到下週二中部以北、東北部低溫下探十二、十三度，沿海空曠地區清晨不排除出現十一度低溫。

中南部連三天有橘紅害

空氣品質方面，氣象局提醒，今起三天因東北季風影響，境外污染物易傳送到台灣地區，中南部地區為弱風區，擴散條件不佳，空品AQI為警戒橘，高屏AQI則依然將達到不良紅等級，指標污染物均為細懸浮微粒PM2.5。

天候方面，氣象局表示，今天受東北季風影響，各地清晨較涼，中部以北、東北部低溫十五、十六度，其他地區十五到十七度，北台灣及宜蘭地區感受較冷，中南部則日夜溫差較大、溫差可達八到十度。另基隆、北海岸、宜蘭一帶會有較大雨勢。明天東北季風減弱，北台灣高溫可回到廿一度上下，中南部日夜溫差大。

空曠區低溫下探11度

週六大陸冷氣團報到，強度可能直逼強烈大陸冷氣團，週日到下週二中部以北、東北部低溫僅十二、十三度。週日是冷空氣威力最強時候，台北和宜蘭地區高溫恐低於十五度。

氣象局另預估，原位於菲律賓東方海面的熱帶系統，有機會今天形成今年第廿六號颱風「啟德（Kai-tak，香港命名）」，若下週二其水氣輸送到台灣附近，中南部要提防局部降雨情形，感受上會轉為濕冷。