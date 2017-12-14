淘汰老車補助票證 學者：邊試辦邊修正

2017-12-14

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑、張菁雅、葉冠妤／綜合報導〕交通部考慮推動淘汰機車者可獲電子票證，每月搭固定次數以上公共運輸，政府就將儲值補貼的新措施，環保署空保處處長蔡鴻德認為構想很不錯，環保署也規劃與交通部協調進行如「停車空間減少」、「停車費調整」、「加強違規取締」等措施，讓民眾感覺自駕汽機車不便，改搭乘大眾運輸，既減少空污，也紓解交通壅塞問題。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也認為交通部構想不錯，可邊試辦邊修正；每個月政府要儲值多少錢？補助幾年等？可視成效調整。另外，政府也要提供良好的公共運輸系統，讓大家願意使用。

須防收購破爛機車享受補助

中華大學運輸與物流管理學系副教授林祥生表示，該措施應可減少機車持有率，但是否可有效增加公共運輸使用？有待觀察；且要注意可能會有公車族刻意收購破爛機車、享受補助的投機問題。

新北市民邱雋弘認為此作法有創意。但家中有兩輛二行程機車的楊姓民眾表示，騎機車只有油費跟偶爾保養維修支出，比起公共運輸來說是較划算。若補助五年以上、每天至少六十元，他就願意把機車淘汰。

推動電動車 不如推廣電動自行車

對於全面推動電動機車取代油料車，張勝雄則認為，不如推廣電動輔助自行車，電力需求較低。

空品淨區將授權各縣市劃設

至於空品淨區方面，蔡鴻德表示，這部分將依法授權各縣市劃設，中央也會提供足夠的政策工具讓地方運用，包括如果主動汰換車輛有補助，超過一定排放量車輛駛入空品淨區會有罰則。管制也會延伸到空品淨區的其他元素，例如港區禁止一、二期老舊貨車進入外，也可以對船舶進港排放、施工機具排放等進行要求。

台中市環保局今年已在台中港區推行「空氣品質維護區」示範區，當空氣污染物濃度達一級預警以上（AQI大於一五○），禁止一、二期及未加裝濾煙器的三期大型柴油車進出港區。