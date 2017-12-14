境外移入空污 小英裁示政院速提對策

2017-12-14

〔記者楊淳卉、李欣芳、施曉光／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文昨於民進黨中常會裁示指出，國境外移入的污染源佔比甚高，她要請行政團隊在最短時間內，參考日、韓等周邊國家近年因應境外移入空污作法與國際經驗，就防治技術、環境科學資訊與可能的國際合作，提出有效的對策，並做成相關政策規劃。

行政院將在今天召開的院會通過「空氣污染防制法修正草案」。立院民進黨團總召柯建銘說明，立院這會期僅剩兩週，空污法能否在這會期排審，或在臨時會中審議，仍待溝通協調，但還是希望能讓關乎國民健康法案儘速處理。

要求正確完整揭露空污資訊

民進黨中常會昨邀請環保署副署長詹順貴報告「空污現況及政府作為」。吳思瑤轉述，蔡英文聽完報告後宣示，行政團隊有責任將空污資訊向國民正確而完整的揭露，「例如近日的PM2.5問題，相當高的比例來自國境外經由大氣環流的擴散移入，這就說明為何在用電量低的冬季，空污情形卻比夏季更為嚴重」。

環署：空污不能簡化只與中火有關

詹順貴表示，從今年數據可發現，台中火力發電廠發電量及用煤量一直在下降，PM2.5依舊持續上升，與境外污染源、其他固定污染源、移動污染源有關，「不能簡化只與中火有關」。

對於行政院發言人徐國勇日前指稱台灣的空氣污染源大多來自中國大陸，國民黨主席吳敦義昨在中常會上質疑，徐的說法顯現民進黨又再一次黔驢技窮；每當遇到問題，要不是推給國民黨，就是推給對岸。事實上，依照許多學者及環保署研究，台灣每到秋冬之際，雖然空污源有三十％來自中國，但仍有七十％是由台灣本地產生。

民進黨發言人吳思瑤則呼籲國民黨不要遇到中國就退縮，並反問國民黨執政八年來，對於台灣空污提出什麼解決方法？