高雄20大排污工廠 承諾減量／高市配合政策 提前在2019年汰除20萬輛二行程機車

2017-12-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局改善空污再出奇招，昨邀集排放量前二十大工廠協商，要求比照國營事業、在一週內提出減量計畫。大廠承諾願共同減量，環保局希望減量一至二成，並於近期公開減量計畫。另市府也將配合行政院政策，提前在二○一九年全面汰除二行程機車。

一週內提計畫 環局盼減量一到二成

高市秋冬空品不良，市府為了改善空污，由副市長許銘春領軍，拜訪中鋼、台電、中油等國營事業，協商減排達成共識。昨進一步邀請空污總排放量及空污費繳交前二十大工廠協商，要求比照辦理，提出短、中、長期減量計畫，包括空氣品質不良期間的緊急應變措施，並於一週內送交環保局盤點估算。

環保局表示，高市空污總排放量以台電興達發電廠二萬多噸最多，其次是中鋼一萬八千多噸、台電大林廠四千八百多噸，前十名中有七名是國營事業。前二十大空污總排放量六萬一千多噸，其中國營事業佔比高達八成一。會中各廠均承諾共同減量。

局長蔡孟裕表示，市府要求各廠成為「透明工廠」，減量並非法律規定，目前也無處罰機制，但希望基於企業道德，要求負起社會責任，環保局會依各廠所提計畫，加強稽查、嚴格監督，堅持達到減排成效。

此外，高市汽機車近二百九十萬輛，排名全國第三名，柴油車近二萬九千輛是全國第一，兩者合計是全國第二名，環保局鎖定汰換二行程機車，目前尚有二十萬輛需汰換，近二年汰換八萬輛爆量。

環保局表示，高市首創環境維護管理自治條例規定，原定二○二一年一月一日起全面禁用二行程機車，市府將配合行政院長賴清德政策，持續補助鼓勵車主，提前於二○一九年全面汰除。

建議中央公告加嚴老舊車排放標準

環保局另建議中央公告加嚴老舊車輛排放標準，電動機車充電時間也能有效縮短，並協調各家充電設備制式化，皆能相互通用才能便民，有助提升民眾購買電動機車意願。