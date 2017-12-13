全球綠色環保獎 歐萊德獲金牌

2017-12-13

〔記者楊綿傑／台北報導〕二○一七年英國全球綠色環保獎昨凌晨頒獎，我國綠色髮妝品牌「O’right歐萊德」奪得最大金牌獎肯定；O’right歐萊德更承諾自二○一八年起，產品將不再使用石油製造的新塑膠，升級成減碳七十五％的百分之百再生塑膠瓶器，為環境保護做更多。

O’right歐萊德董事長葛望平說，因為他的體質很敏感，常常被過敏症困擾，本來就想製造天然成分的產品，要改變化學產品圍繞的狀況。後來父母親因為腎臟病及癌症同年相繼過世，更讓他認為推廣不含有毒重金屬及化學物質的產品很重要，進而將企業帶往綠色有機方向發展。

英國全球綠色環保獎是由英國綠色組織於一九九四年成立，表彰在全球環境保護的推進上有良好表現的公司、組織及政府機構；後擴及全球化，是目前全世界參與評選機構最多且國際聲望最高的綠色獎項，過去包括韓國仁川機場、英國牛津布魯克斯大學等單位都曾獲獎。

O’right歐萊德在二○一六年時，就已推出全球第一瓶使用可溯源百分百再生塑膠瓶的洗髮精，曾獲環保署邀請開記者會，分享循環經濟的做法，近年更得過多項綠色企業及環保獎項。O’right歐萊德公司指出，這些努力證明一個營利企業也能做到環境永續承諾，且期望帶動上下游供應鏈業者及消費者一起更重視環保議題。