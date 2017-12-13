二哥猝死沒人會急救 志工發願推廣CPR

2017-12-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯消防分隊鳳凰志工李慧珍甫獲全國消防志工「救護志工菁英獎」，因摯愛的二哥身邊無人會CPR（心肺復甦術）而失去生命，讓身為救護志工的她大力推廣CPR，去年因施作CPR救回民眾一命，她說：「終於能彌補二哥過世的遺憾。」

在南投縣消防局成立救護為主的「鳳凰志工隊」時，李慧珍就加入，至今已第十七年。她說，會加入救護志工，是因九二一大地震發生那年，目睹那麼多人在災難中死亡，她在難過之餘也激起「若有機會，希望自己也有能力救人」，因此民國八十九年南投縣消防局成立「鳳凰志工隊」，即報名加入受訓行列，取得初級救護員資格後，便在草屯消防分隊服勤。

鳳凰志工每月最少須服勤十二小時，李慧珍則都在三十小時以上，協助救護的時間累積至今逾六千小時。曾在嚴重車禍的現場幫傷者撿回斷肢、也曾看到肚破腸流的畫面，她說：「這些都不曾讓自己打退堂鼓，因為能救到人，就是在做功德。」

一直希望能救人的她，卻因沒能救到自己的哥哥，至今仍很難過。她透露，民國九十四年與自己感情甚篤的二哥，在辦公室門口因心肌梗塞倒地，同事沒有人會CPR，等報案後消防救護人員趕至，再送到醫院，已錯失急救的黃金期。

兒考上消防隊 母子一起出勤

二哥的猝逝，讓李慧珍決心推廣CPR。她說，只要宣導活動需要志工協助示範或教導民眾，她絕對配合；而為了增強自己的救護技能，二哥過世隔年就參加中級救護訓練並取得證照。

體會CPR重要的她，去年十月底在與消防隊員為一名中年男子進行救護時，該男子已無呼吸心跳，由她施作CPR一路作到醫院，男子後來恢復生命徵象，那一刻感覺終於能彌補一點未能救到二哥的遺憾。

李慧珍當消防隊鳳凰志工，其子許志瑋民國九十六年也考上消防特考班，八年前調回草屯消防分隊，母子倆偶爾會排到同一個救護班而一起出勤救護，兩人都笑說：「母子在消防分隊碰面的機會比在家裡還多，但能一起做有意義的事，感覺很開心！」