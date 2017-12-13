法國問題奶粉 台灣逾10萬罐中鏢

2017-12-13

〔記者吳亮儀／台北報導〕日前爆出法國遭沙門氏菌感染的嬰兒奶粉有流入台灣，衛福部前日追出五萬四千罐恐有問題的商品須下架，食藥署昨公佈更新統計，受影響產品再增加四萬八千罐，市面總計超過十萬罐應下架奶粉，部分可能早已被吃下肚。

再新增佳格4萬8千罐

食藥署追查進口台灣的法國問題奶粉，包括台灣佳格食品、友華生技、端強實業公司都有進口，共八項產品、十個批號。食藥署昨指出，經漏夜追查，再新增四萬八千罐需下架，是來自佳格。

食藥署簡任技正鄭維智說，各家業者應在前晚就將受影響商品下架，且未上架的受影響產品不得上架，衛生單位已開始稽查，若查獲違規將開罰三萬到三百萬元罰款。

受影響產品包含友華生技的「貝比卡兒HA水解蛋白幼兒配方」（批號17C0012657）；端強的「新安琪兒舒哺無乳糖嬰兒奶粉—新配方」（批號17C0012913）、「新安琪兒安哺成長奶粉」（批號17C0013255）、「新安琪兒成長奶粉乳鐵配方」（批號17C0012517）、「新安琪兒SUPER幼兒成長奶粉」（批號17C0012911、17C0012928）。

佳格食品的「桂格ProBaby特選嬰兒配方奶粉新一代配方」（批號17C0013564）、「桂格ProCare優質嬰兒配方奶粉新一代配方」（批號17C0012846、17C0013563）及「桂格ProCare優質成長奶粉乳鐵蛋白配方」（批號17C0012653）。消費者買這些品牌產品， 如是受影響批號，可向業者洽詢退換貨。