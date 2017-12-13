中客減少 來台旅客仍連3年破千萬

2017-12-13

新南向加持 菲、泰今年成長逾5成 越南翻倍

〔記者蕭玗欣、姚介修／綜合報導〕來台旅客連續第三年突破千萬大關！雖然中客市場縮減，台灣今年仍喜迎千萬國際觀光旅客，昨早在桃園機場迎來今年第一千萬名旅客—新加坡籍的二十三歲女生陳珏甹，她與家族展開八天的環台旅遊，也要品嚐很嚮往的雞排、臭豆腐、珍珠奶茶、九份甜點等台灣美食。

來台旅客首次突破千萬人次是二○一五年十二月十日，為美籍旅客，去年則是在十二月十一日出現，為來台度蜜月的韓籍旅客。

觀光局說，雖是第三年突破千萬旅客，但今年意義特別不同，尤其中客人數萎縮，靠著政府持續鬆綁簽證措施，及產業界積極提升旅遊品質、配合新南向等市場操作，讓今年千萬旅客與往年差不多時間報到，證明台灣有拓展多元客群的實力、站穩千萬旅客量。

韓客下週可望首度突破百萬人次

綜觀重點市場，截至今年十月，中客達二二四萬人次，較去年同期減約八十四萬人次，但其他各主要客源市場表現不俗，尤其韓國及南向大有斬獲，韓國維持近兩成成長率，韓客已破八十四萬人次，較去年同期大增十四萬，預估下週將首度突破百萬人次。

南向市場更是比去年同期增加四十一萬人次，其中菲律賓、泰國都有逾五成成長，越南更是翻倍成長。美、加及歐洲長線市場也都維持八到十一％成長率。

值得注意的是，多年位居台灣在亞洲第二大客源國家的日本，截至今年十月僅達一五一．八萬人次，比去年同期減約○．五％，觀光局希望今年可達兩百萬人次的目標支票，恐無法如期兌現。

台北市旅行公會副理事長柯牧洲表示，預估今年來台觀光客仍會有一○四○萬人次左右，表現不錯。但旅客停留夜數也是重要指標，目前日韓旅客多以三至四天行程為主，東南亞客多是五至六天，頂多玩到嘉義、高雄，不到花東，花東平日住宿率只剩兩成多；此外，日客去年每人在台消費平均金額二四一美元、中客一九八美元，但馬來西亞客只有一四二美元，觀光產值仍待彌補。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，十九大後中國對台觀光明顯更友善，估明年中客市場可穩定微幅成長，而政府陸續開放南向國家免簽，東南亞市場估計明年還會有廿％成長，韓國市場今年達高峰期，估明年應還可有八％成長。

黃正聰強調，台灣觀光市場趨向多元化，不再仰賴單一市場，觀光業體質更為健康，建議政府下一步應思考如何更深入開發國內地方旅遊特色。