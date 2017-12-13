縣市政府倡議 許可證展延應改為2到5年

2017-12-13

〔記者羅添斌／台北報導〕空污法將大翻修，中央決議將固定污染源操作許可證展延申請改為三年一期，但多位縣市代表昨與行政院長賴清德會談時，要求中央改為二至五年，讓地方政府處理有較大的彈性空間。

賴清德邀請中南部縣市長及其代表共同研商空污解決問題，行政院發言人徐國勇會後轉述，各縣市政府對空污基金運用，以及將隨油徵收空污費中的廿％給地方政府運用等，並無太多的意見，但在固定污染源操作許可證年限的展延期限上，有多個縣市代表發言，希望中央能給地方政府較多的彈性空間。

政院下週提出行動方案

賴清德會中表示，空污問題要由中央及地方合作處理，空污是專業問題，大家都要誠實面對，務實踏實處理。行政院將於明天行政院會提出「空氣污染防制法修正草案」；此外，預計下週行政院會提出法律面及政策面的行動方案，具體回應國人期待。

賴清德也提到空污基金分配，肯定環保署願意將資源交給地方。他說地方遇到移動污染源、固定污染源等，要處理的事情很多，若做更多改善措施，相信能有助於整體空氣品質提升。

108年船舶靠岸改用岸電

徐國勇說，會中有縣市代表提到船舶用電，是污染問題中被忽略的部分，因為船舶在靠岸時，很多船都還是用船上的電，高市有廿％污染是因船舶，若用岸電就可減少，希望在一○八年都改用岸電，賴揆也裁示要由交通部處理，未來還可強制執行。