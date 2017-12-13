工廠排污許可證展延 統一3年一期／有重大違規可降到3年以下 空污防制計畫也以3年為期

2017-12-13

〔記者楊綿傑、楊淳卉／綜合報導〕空污議題全民關注，行政院與立院民進黨團就「空污法」修法達共識，研擬空污基金中央地方分配比例及方式。環保署長李應元昨指出，將保留權限給地方政府，涉及排污的工廠操作許可證可由各地發，但相關標準由中央訂，目前各地不一的許可證期限、縣市政府空污防制計畫，未來都將統一以三年為期。此外，評估固定污染源收空污費仍未達到減污成效，不排除明年秋冬再增收三至四成空污費。

固定污染源未減污 擬再加收費用

李應元解釋，原本空污法修法是訂出許可證展延期限為二至五年，但行政院長賴清德昨與地方縣市首長會談時接受建議，決議將展延期限統一訂為三年，有重大違規狀況可以降到三年以下，其他包括縣市政府的空污防制計畫也是統一以三年為期程。對於有環團呼籲每年都要業者換證，他認為，是不太合理的。

至於空污基金的運用，屬空污嚴重區的民進黨高雄市立委劉世芳、賴瑞隆、台中市立委張廖萬堅呼籲，固定污染源徵收的空污費應全數留給地方，移動污染源空污費撥給地方政府的比例，應由現行的二成提升為四成，才能真正幫助地方政府落實空污防制。

李應元：空污基金應由中央調度

但李應元認為，有些縣市財政較困難，應該要有中央可以居中調度的空間，各地因為地形氣候條件不同，確實也應依照受害程度來做分配，而不是平均分配。

李應元也提到，空污法中新增了「好鄰居條款」，意即空氣污染是沒有界線，例如彰化，彰化南部受到六輕影響、彰化北部受到台中火力發電廠影響，討論空氣污染防制計畫時，可以與鄰近縣市共同進行。

跨年活動將近，李應元也呼籲，各地方政府、團體單位在辦相關活動時，如果要放煙火，可將發射數減少，以各種聲光或者更有創意方式來豐富節目內容，減少一點污染。

大型活動將劃設空氣品質清淨區

而環保署未來也會針對大型活動設定「空氣品質清淨區」，例如台北燈會在西門町舉辦，易因人潮洶湧造成空品不佳，就會設定活動期間禁止車輛進入。

台灣健康空氣行動聯盟與南部反空污大聯盟昨也於立院召開記者會，說明將在十二月十七日在台中、高雄同步舉辦反空污抗暖化大遊行。導演吳乙峰、柯一正、王小棣等人將到場力挺團體的訴求，盼政府能夠改善目前的空氣品質，還給人民健康的空氣。