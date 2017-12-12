台灣版阿信！進擊的8指阿嬤 3年還清千萬債

2017-12-12

〔記者謝介裕／南投報導〕「只要努力就有成功的希望！」

現年73歲的慈濟志工蔡柳，一輩子的命運乖舛、坎坷，如同電視劇「日本阿信」的翻版，即使右手大拇指及中指在工作時被機器壓斷，但她說，還好用處最多的食指「逃過一劫」，樂觀進取及不服輸的精神，讓她在3年還清1000多萬債務，對「施比受更有福」感受最深刻。

慈濟基金會昨在南投聯絡處舉辦歲末祝福活動，以「大愛共伴有情天、寸步鋪路護大地」為主題，志工蔡柳也到場與大家分享自己奮鬥的故事。

蔡柳說，她在21歲結婚後育有4名子女，有一天就讀國一的大女兒突然雙腳疼痛，夫婦倆看遍中、西醫後，最後才知罹患「紅斑性狼瘡」，當時沒健保，為了醫治女兒的病症及整修房子，便起了民間互助會，怎料竟被倒會，導致債台高築。期間，丈夫不慎發生車禍又罹患胃癌，也無法外出工作，家計便由她一肩扛起。

身兼多職 1天睡不到4小時

當時她身兼好幾份工作，平均一天睡不到4小時，右手大拇指及中指便是在鞋廠工作時，不慎被機器壓斷。但一想到1000多萬元的債務，就算傷口再痛也只能咬牙忍住繼續工作。

蔡柳胞妹當時在新北市經營便利商店，有意開設分店。民國86年，蔡柳在妹妹的幫助之下，帶著家人北上土城地區開設便利商店，當時24小時超商尚不普及，便利商店的生意興旺。加上蔡柳對社區貧困民眾秉持樂善好施精神協助，商店建立良好的信譽與口碑，生意愈做愈好，以每月約30萬元的額度還債，終於在3年左右清償所有債務。

回首來時路，她說：「每個人都有自己的人生劇本，天無絕人之路，只要自己不放棄自己，便能走出自己的人生價值。」