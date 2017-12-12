馬偕兒醫B0T案 被控涉綁標圖利

2017-12-12

〔記者王定傳、林彥彤／新北報導〕馬偕醫院於八月間與新竹市政府合作，透過ＢＯＴ方式攜手打造新竹市馬偕兒童醫院；不過，台灣百合正義會質疑馬偕醫院董事長劉伯恩等人，在辦理總工程款高達二十八億元的ＢＯＴ案時，出現「擅自逾權招標、意圖綁標圖利」情形，昨赴新北地檢署告發劉伯恩等人涉犯背信罪嫌。

告發對象除劉伯恩外，還有馬偕醫院董事林柏壽、馬偕醫院院長施壽全、新竹院區院長蘇聰賢及董事郭張麗鳳；其中郭張麗鳳是董事會工程小組召集人，其餘四人為馬偕兒童醫院興建規劃工作小組成員。

台灣百合正義會指出，馬偕十月召開董事會，除決議同意兒醫興建經費二十七億元，外加營建管理及監造費用五至十％，並同意興建規劃小組建議招標模式規劃。但劉等人明知小組僅有招標模式建議權，無權決定何時招標及招標條件，未經董事會討論就擅自進行兒醫興建公司委託工程招標事宜，逾越權限。

正義會並指，該案工程款近三十億，但從領標至投標日，最長備標時間僅十日（含四個例假日），最短只四天（含二個例假日），給一般廠商備標時間明顯不足，有綁標並圖利特定廠商之嫌。

馬偕︰將提告追究不實指控

馬偕醫院則發聲明強調，招標都有按程序呈報新竹市府衛生局及市議會，由於非公家單位興建，不需採用公共工程流程，招標時間只需按照興建工作小組議決即可。對於爆料團體不實指控，涉及洩密也涉及誹謗，嚴重影響馬偕兒醫興建與新竹市民就醫權利，興建小組將提出民刑事告訴，依法究辦絕不寬貸。