第一道曙光 蘭嶼、三仙台迎日出

2017-12-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕告別即將過去的一年，迎接二○一八，中央氣象局天文台昨公布，二○一七年台灣本島最晚的日落地點在屏東關山、高雄西子灣及台南安平，至於二○一八年第一道曙光，則將出現在屏東龍坑和台東三仙台。

安平、西子灣將現最晚日落

氣象局表示，今年台灣本島最晚日沒地點有三處，分別是台南安平、高雄西子灣及屏東關山，都是在十二月卅一日下午五點廿五分日落，至於全國最晚日落地點則在太平島，時間是卅一日下午六點十一分，想欣賞今年最後一道夕陽的民眾千萬不能錯過。

每年都吸引大批民眾等待的第一道曙光，天文台表示，台灣平地最早日出是在二○一八年一月一日清晨六點卅三分台東蘭嶼東清，本島平地最早日出則是一月一日清晨六點卅五分在屏東墾丁龍坑及台東三仙台。此外，新北鼻頭角、三貂角及宜蘭蘇澳在六點卅七分左右也有機會看見曙光。

而明年元旦逢週一，從二○一七年十二月卅日至二○一八年一月一日共有三天連假，也將讓跨年、迎曙光行程比往年更受歡迎。雄獅旅遊表示，今年跨年行程較往年多了一至兩成，包括花蓮七星潭伯朗大道三日遊、台東太麻里熱血迎曙光、台東綠島三日遊等都是熱門首選。

華航、華信停飛曙光班機

不過，中華航空及華信航空推了三年的迎曙光班機活動，卻在明年傳出喊卡消息。過去三年都和華信航空合作的燦星旅遊表示，由於明年元旦落在連假最後一天，旅客報名意願低，因此決定暫停明年曙光班機行程。

華航表示，感謝旅客支持，將改不定期推出其他多元產品，包括各式主題包機與套裝行程。華信表示，今年引進ATR新機，活動較多，因此暫停曙光班機，目前計畫和旅行社合作推出迎曙光機加酒行程，由業者自行包裝，交通可能以一趟飛機、一趟火車方式來回。