國中小校長難為 逾半民眾歸咎家長會

2017-12-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕現行國中小校長有多難為？黃昆輝教育基金會昨公布國民中小學校務運作品質滿意度調查，逾五成民眾認為校長對學校的發展及辦學成效要負完全責任，但也有民眾認為，國中小校長做事「綁手綁腳」，五十二．七％直指是受到家長會牽制，還有三成認為是校長遴選方式及教師會的牽制造成。

這份調查於今年十一月廿六日至廿八日進行電訪，有效樣本數一○七○人。調查指出，受訪民眾普遍對國小辦學滿意度最高（六十三．三％），其次高中（五十一．四％），國中（四十八．六％）與高職（四十五．一％）的滿意度均未過半。

校長角色屬於合議委員

逾五成民眾認為校長對學校辦學成效要負責，但調查也發現，民眾認為校園民主化後，校長有責任卻沒權力，綁手綁腳主因為：家長會牽制（五十．七％）、校長遴選方式（卅二．七％）、教師會牽制（卅二．七％）、缺乏教職員工聘用與解聘權（卅一．六％）。

調查指出，校園民主化，家長與教師參與校務運作已成常態，有七十五％受訪民眾認為校長在學校領導是合議委員，認為是「機關首長」僅十五．五％。

活化人力 教師輪調應法制化

對於國中小教師幾乎人人考績甲等，六十六．二％民眾則認為不能刺激教師的服務熱忱；為活化教學人力， 五十七．一％民眾同意立法規定教師輪調至鄰近不同學校服務。

基金會董事長黃昆輝表示，校園民主化改變國中小校務運作模式，過去校長領導轉變為教師治校，並衍生出教務會議、校務會議等，讓校長有責無權，一度導致退休潮。

銘傳大學講座教授呂木琳也指出，校園運作從過去「首長制」轉為「合議制」，有校長感慨可做主的空間變小，責任卻未減，調查就能發現權責不符。

民調小組委員馮清皇分析，調查顯示台灣民主教育價值深耕，但會否因此導致政治力干預校務運作值得觀察。小組召集人郭生玉則呼籲，社會應檢討校長權責失衡及不如歸去問題。