招聯會協調 二階甄試衝堂減少

2017-12-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學明年甄試的申請入學第二階段，傳出恐有六百四十四個校系會撞期，讓想報名的考生可能被迫選擇而喪失權益，大學招聯會常務會議昨日討論，已初步針對校系二階甄試時間進行協調，調降可能衝堂校系到四百五十六個，以減衝堂機率。

另為照顧弱勢，招聯會也討論有關二階作業的報名費，研議中低收入戶也可比照低收入戶完全減免；執秘戴念華說，現行中低收入戶只收四成報名費、約四百元，盼各校評估是否能完全減免，這議題也將呈報教育部研擬，或是未來各大學會有「高教深耕計畫」經費，也可補貼報名費等。