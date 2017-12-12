高中職完全免試 明年增至49校6457名額

2017-12-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部推動高中職「完全免試」入學，今年僅十五校試辦、錄取千人但報到率約七成；為達減輕升學壓力目標，一○七學年持續擴大，教育部昨公布，明年將增為四十九校、提供共六四五七個招生名額，讓更多學生免考國中會考就能入學。對此，教團認為學校應多是因少子化缺額壓力、順水推舟配合政策；家長團體則盼讓更多社區高中參與，實質減輕國中生升學壓力。

教育部次長林騰蛟表示，國中升學搭配十二年國教，全國五百多所高中職，不少學校升學競爭激烈，不可能完全免試，今年挑選十五校先試辦「完全免試」，完全不看國中會考成績，共錄取一○九九人，報到七七三人、報到率約七成。

家長團體 盼更多社區學校加入

林騰蛟說，一○七學年擴增到四十九校，包括基隆區、南投一區、高雄市六區、屏東二區、台東區、連江縣及澎湖區等區域都有學校加入，國中生可在國中會考前就填志願並獲分發，只要報名人數未超過招生名額，就會全錄取。

全教總理事長張旭政分析，觀察試辦的區域及學校，早有招生不足額，教部「順水推舟」擴大推政策，而少子化影響下，完全免試、就近入學應可更水到渠成；但傳統明星高中、拚升學的私中仍會存在，未來大量免會考的社區高中在擺脫升學壓力後，應漸可讓國中教育正常化。

學生程度 應在國中階段及早加強

台灣家長教育聯盟理事長謝國清認為，擴大完全免試很好，因部分區域公校名額可能被跨區學生佔去，完全免試就是要讓在地孩子優先。至於部分人士擔心免試會讓孩子素質下降，這應是國中端教育就要整體加強，免試反倒可減課業壓力、通勤時間等，讓更多孩子安心升學。

另，為因應免試政策，教育部更積極建構高中職的六年一貫課程。南投縣仁愛鄉仁愛高農校長楊輝杰表示，學校發展精緻農業類科，培育當地蔬果、茶農等基層人力，更是原住民重點學校；仁愛國中校長朱珮芬也說，校內國中生多是原住民，未來希望留在部落發展，便與仁愛高農合作培育「高山嚮導」，讓喜歡實作的學生也能有學習和發展。