北部空氣今轉好 雲嘉高屏橘紅害

2017-12-12

〔記者劉力仁、蕭玗欣／台北報導〕受東北季風南下影響，昨天全台空氣品質不佳，尤其南部地區空氣品質惡劣。由於東北季風影響到週四，環保署預報，高屏地區的紅色警示（對所有族群不健康）將一路持續到後天。

昨天中部、雲嘉南、高屏空品區三分之一以上測站達二級預警，雲林崙背、高雄橋頭及楠梓昨天晚間六點甚至達一級預警，環保署緊急通報經濟部與台電進行電廠降載，降低排放污染物。

環署要求興達電廠降載減排

環保署預報，今天持續受到東北季風夾帶境外污染物影響，北部及東北部地區因有降雨，空氣品質為良好至普通等級；高屏及雲嘉南地區因擴散不良，分別為紅色警示及橘色提醒（對敏感族群不健康），金門及馬祖地區受境外影響，為橘色提醒，其他地區為普通至良好。明後天雲嘉南為橘色提醒，高屏地區為紅色警示，其他地區為普通至良好等級。

環保署空保處長蔡鴻德表示，已經通告台電在系統供電安全無虞下，於今天離峰時段安排高屏空品區域之興達電廠進行降載減排。

週六冷氣團可能達強烈等級

天氣方面，氣象局預報員朱美霖表示，週四前持續受微弱東北季風影響，北部、東北部低溫下探十五、十六度，高溫低於廿度。中南部清晨受輻射冷卻影響，低溫十五到十七度，白天高溫則在廿四到廿六度，日夜溫差大。今明兩天水氣較多，各地降雨機率提高，尤其北海岸宜蘭花蓮會有較大雨勢，中南部也會出現降雨，高山則有降雪機率。

週日晚到下週一 低溫探12度

朱美霖提醒，週六將有大陸冷氣團報到，預計將影響至下週一，且不排除強度達強烈大陸冷氣團（台北市日低溫低於十二度、高於十度）。週六下半天各地將越晚越冷，週日晚間到下週一清晨是這波冷空氣威力最強的時候，中部以北、東北部低溫下探十二、十三度，南部低溫十五度，花東也只有十七度。且迎風面北部、東半部降雨機率增加，感受較為濕冷，其他地區仍維持多雲到晴，但中南部日夜溫差高達十度，提醒民眾適時添加衣物保暖。