中央撥補空污費 地方都將用來汰換老機車

2017-12-12

〔記者黃鐘山、張聰秋、詹士弘、陳文嬋、周彥妤、陳鈺馥／綜合報導〕為解決空污問題，行政院規劃每年將空污基金中隨油徵收的空污費，提撥二成給地方政府自主運用，地方都表示歡迎，將用來補助購買電動機車和加速汰換二行程機車，減少移動污染源所產生的廢氣。

環保署空保處處長蔡鴻德說明，未來將由中央統籌運用的隨油徵收空污費，每年提撥廿％給地方政府，初估為九．二億元。

台中市長林佳龍表示，空污有地域性，未來如有空污基金的挹注，將由交通局優先加強推動電動公車設置工作、電動機車補助、智慧交通（包括智慧號誌系統及智慧綠能運輸）、綠色運輸轉乘優惠補助等相關規劃及推動，減少移動污染源所產生的污染。

彰化縣環保局長江培根表示，若沒減少目前補助款項和額度，又多了該筆經費，擬用於補助購買電動機車和加速汰換二行程機車，錢會用在刀口上。

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，為改善移動污染源的空氣污染，雲林縣已祭出高額補助，鼓勵民眾加速汰換二行程機車，也補助柴油車加裝污染防制設施。如中央能提撥空污費給雲林，將增加汰換二行程機車的補助金額，鼓勵民眾多改用電動機車。

高雄市環保局長蔡孟裕表示，希望中央分配的方式可以參考當地發油量及空污嚴重性，如中央無特別規定，未來高雄市會將增加的空污基金運用在汰換全市二行程機車、換購電動二輪車的加碼，及提高柴油車汰舊換新補助。另也會將部分經費運用在購置電動公車，與提高使用電動公車行駛的補貼上。

北市籲將航空燃油納為開徵對象

北市環保局則以自身經驗，建請環保署一併檢討「移動源空氣污染防制費收費費率」，將航空燃油納為開徵對象，依油品硫含量多寡分級收費。

環保局表示，松山機場每年排放的二氧化硫約廿一．八公噸，佔全北市移動污染源六成。經定期抽驗松山機場航空燃油，並促請減量，今年排放的二氧化硫已較一○四年減少四成二。

環保局指出，硫氧化物主要危害人體呼吸道，也會刺激眼睛，溶於水易成酸雨，會造成土壤與水體酸化。