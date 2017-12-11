華航直飛「助攻」 3萬元就能遊英倫

2017-12-11

〔記者陳宜加／台北報導〕英國倫敦人口八百六十萬，但每年吸引近兩千萬觀光人潮，歷史文化、時尚精品是倫敦兩大特色。華航十二月一日起復航直飛倫敦，旅行業者指出，將有助於業者包裝更多元產品，團費也可望再壓低，最少三萬元就可以到英國旅遊。

根據觀光局統計，台灣每年約有三．六萬至三．八萬人次前往英國。過去到英倫均須由香港、曼谷或杜拜轉機，華航復航直飛倫敦後，航程僅需十三小時，預估帶動更多赴英旅遊人潮。

時至年底，有業者順勢推出跨年煙火團。康福旅行社推出「倫敦瘋跨年十日遊」，十二月廿八日出發，價格不到十萬元，較過去便宜八、九千元。東南旅行社則於寒假前後提供早鳥、第二人減價等優惠，又以英倫七日團賣況最佳，價格約五萬多元。據透露，華航直飛後，英國團行程增加，有業者下殺不到三萬元，天數縮短為五、六天，團費省下萬元。

「年輕人去歐洲會上癮。」東南旅行社協理林義祥表示，台灣長程旅遊市場成熟，產品多元，目前已量化拓展至小資族群、蜜月旅行等。廉航崛起、跨國飯店平台興起，隨台灣開拓航點，將再攀顛峰。

在英國居住二十一年的台灣導遊黃靖婷觀察，英國脫歐後，由於英國是工業國家，主要農作物是機械耕作的牧草與小麥，多數民生用品為進口，例如水果全部都是國外進口，將面臨英鎊貶值的匯率問題，嚴重通貨膨脹，物價提高。

但通膨及恐攻事件均未影響倫敦觀光業，遊客人數反比去年高，官方公布消費數額也更高，主因英鎊貶值，各國人潮仍多。