使用DHL物流 可在「ｉ郵箱」取件

2017-12-11

中華郵政首與國際大型物流業者合作 消費者無須多付費

〔記者陳宜加／台北報導〕因應智慧物流趨勢，中華郵政推出「ｉ郵箱」，標榜自動化、廿四小時寄、取件服務，除了持續擴大規模，中華郵政本月並與國際大型物流業者DHL談成合作，使用DHL物流服務，也可以選擇「ｉ郵箱」取件，且消費者無須額外付費。

物流市場已是紅海，規模、通路成為ｉ郵箱兩大挑戰，中華郵政年底前將建置超過一百座ｉ郵箱，目標明年底前建置超過一千座，已有不少熟客習慣使用ｉ郵箱服務，中華郵政力拚使用率六十五％以上。

現行ｉ郵箱以郵政商城、PayEasy為主要合作對象，中華郵政表示，郵局以普及性為最大優勢，自ｉ郵箱推出以來，便持續找業者合作，提供消費者更便利服務。DHL注意到ｉ郵箱，主動上門，雙方持續討論一年，終於拍板定案談成合作，成為首家合作大型物流業者。

中華郵政指出，當DHL物流寄送貨品到消費者家中，若消費者不在家或無法取件，可以選擇將貨品寄放在離家最近的ｉ郵箱，再選擇任一時間前往領取，省下物流業者與消費者雙方來回奔波時間，且毋須多付費。

雙方合作已上路 初期全台有70個點

DHL證實，雙方新興合作模式已經上路，DHL著眼於中華郵政佈點多，消費者無論於網路購物或透過跨境電商購物，均能選擇ｉ郵箱取件，初期全台有七十個點，今年底前可望突破一百處，消費者取件更方便。DHL也著手準備推出自家智取櫃，預計再過一、兩個月就可亮相，初步將以目前DHL北、中、南服務中心為據點，逐步普及；DHL也在國際取件項目與全家便利商店合作，全台超過三千家門市都可取件。

中華郵政指出，目前全台ｉ郵箱共計五十九座，今年新增交寄包裹、電子票證支付功能，最快明年上半年可以在全國九十八座火車站寄、取件，未來拓展至大專院校、社區大樓、醫院等人潮匯集據點。