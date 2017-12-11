今乾冷、明回溫／高屏連3天 空污又「紅害」

2017-12-11

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕今天又有一波東北季風報到，強度雖不強，但帶來的日夜溫差大。環保署更預估，中國的境外污染物將隨之而來，細懸浮微粒（PM2.5）濃度大約每立方公尺五十微克，目前估計影響時間長達三天，週二之後稍微緩和，提醒民眾注意！

環保署監資處長張順欽說，今天起一連三天，北部、竹苗、中部空氣品質指標值（AQI）都為普通黃，雲嘉南可能因揚塵影響而為警戒橘。高屏不受東北季風影響，但因大氣擴散不佳，使空品惡化為不良紅，馬祖及金門則分別為警戒橘、不良紅，指標污染物均為PM2.5。

天氣方面，氣象局預報員劉宇其表示，今天各地都是多雲到晴的好天氣，但受到微弱東北季風影響，感受上會比較乾冷，中部以北受輻射冷卻影響，清晨低溫將下探十二、十三度，北部白天高溫也有機會下探十八度，其他各地都有廿四度以上高溫。

週六冷氣團南下 轉濕冷

週二到週四各地氣溫回升，但由於南邊水氣移入，北部、東半部及中南部山區可能有短暫雨。週五東北季風減弱，水氣減少，天氣恢復穩定溫暖。

週六又有大陸冷氣團南下，不排除強度比上一波更強，氣象局指北部、東半部轉為濕冷，週日各地都會感受到明顯低溫，北部白天低溫約十五度，中南部清晨約十四、十五度，預估這波冷空氣最強的時候將出現在下週一。氣象專家預估，北市低溫恐只剩十四度，沿海、空曠地區約十二、十三度。

此外，目前菲律賓東方海面有熱帶系統正在發展，氣象局表示，不排除發展為熱低壓或是颱風，預計週三過後才會有明顯發展。劉宇其解釋，西北太平洋一年四季都有颱風生成，若是直撲台灣，將是非常少見。