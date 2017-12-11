綠色和平執行長 看好我能源轉型

2017-12-11

指台灣太陽能及風力發電有很好條件

〔記者楊綿傑／台北報導〕政府推動二○二五年落實非核家園，預計透過能源轉型逐步達成目標，綠色和平全球執行長珍妮佛．摩根（Jennifer Morgan）對此表示樂觀，認為方向正確，也訂有各階段目標，且台灣在太陽能及風力發電上擁有良好條件，期待更加速發展。

推非核家園的方向正確

摩根是探討氣候變遷方面專家，曾參與國際大型研究計畫、多國最高層級氣候變遷政策辯論等，也是實現「巴黎氣候協議」的關鍵推手。

摩根首次造訪台灣，拜會環保署長李應元、經濟部長沈榮津等，她認為政府能源轉型在正確方向上，也設定相對明確的目標，預計二○二五年燃煤發電佔比從四十五．四％降到卅％，但目前只看到短期減煤規劃，建議提出長期煤炭退場時程。

摩根提及，能源轉型是環環相扣的事，不只減煤，也要加速發展再生能源，尤其台灣有很好的太陽能與風電資源，應善加利用。

台灣正深陷「不要核也不要煤」的能源轉型陣痛期，綠色和平東亞總幹事施鵬翔指出，台灣政府長期忽視而落後於人，新政府推動相關政策必然會有陣痛期，只能看看是否可以不要那麼長、症狀不要這麼厲害。

綠色和平能源專案經理李之安則說，除了太陽能、風電外，台灣可能還有小型水利、地熱、潮汐等資源可開發，但這些技術累積需要時間，希望政府訂出正確的能源轉型方向，堅定走下去。

綠色和平並建議環保署思考擴大限制使用一次性塑膠政策，若能在二○二五年前達到「無塑台灣」的目標，也將成為亞洲第一個宣布禁用一次性塑膠的國家，將會持續關注。