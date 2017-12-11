隨油徵收空污費 政院擬撥2成給地方

2017-12-11

空污法修正草案今討論 台電排放管制 兩部會各有意見

〔記者楊綿傑／台北報導〕空氣污染防制法修正草案今天將在行政立法協調會報中進行討論，最重要的兩項議題是空污基金分配與台電空污排放管制。行政院官員透露，空污基金的移動污染源隨油徵收部分，其中兩成擬撥給地方政府自主運用，台電空污排放管制則是經濟部與環保署各有意見，有待行政院長賴清德拍板。

政府目前針對固定污染源、移動污染源、營建工地都有徵收空污費。其中，由工廠、發電廠等固定污染源收取的空污基金，以中央政府四成、地方政府六成分配；隨油徵收的移動污染源歸中央政府，營建工地揚塵空污費則屬地方政府。

環保署副署長詹順貴表示，移動污染源隨油徵收的空污費，當初中央政府統籌分配，主要是為落實「受害者補償」目標，因此由中央政府依照各地空污狀況分配款項。但持續有地方政府反映，希望檢討分配制度，進而擬修正為兩成直接給地方政府自主運用，相關細節則有待進一步討論。

一年可獲約5.6億 自主運用

詹順貴指出，目前空污基金收入一年約七十億元，地方政府分配十八億的固定污染源及十二億營建工地揚塵空污費，總數約卅億元。中央政府則分配固定污染源約十二億元、移動污染源約廿八億元，加總約四十億元。若是行政院決定將移動污染源隨油徵收部分的兩成撥給地方政府，地方政府一年可獲得約五．六億元。

在台電空污排放管制部分，行政院官員則說，賴揆日前曾就相關議題召集跨部會討論，當時經濟部同意配合環保署就空氣污染防制法對台電的管制；不過，為求供電穩定，建議法規中可納入緊急狀況下、避免產生停限電，可給台電彈性處理空間。環保署則傾向在未來訂定子法時再考量。

詹順貴強調，之前經濟部以確保供電穩定、不影響國家能源安全等理由，希望燃料用量、排放量等可以不受空污法限制的相關建議，可能納入能源管理法。未來當燃氣逐漸增加，供電較有餘裕後，預報或遇到空污嚴重狀況，台電若適度將燃煤停掉改成燃氣供電，在許可證或排污等限制下，能夠容許相當彈性存在。