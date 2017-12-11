司法考試大改革 學生反彈、學者贊同

2017-12-11

〔記者林彥彤／台北報導〕考選部改革律師考試制度，明年將加設樓地板分數，事實上，今年已改變律師、司法官考題型態，首次出現一題主義。有學生團體抗議反對，主張改變考題內容而非考試制度，也有立委質疑只有一題的考法有失公平。

對此，考選部回應強調，該題目囊括整個法律知識的架構，未來考題將繼續朝此方向，不再只是記憶背誦式考法。台大法律學院名譽教授黃榮堅持正面看法，認為新考題貼近實務。

黃榮堅表示，實務上一位律師一次只能處理一案例，而知識的運用，就是要自己從一案例中理出爭點，辯證事實。這也是司法改革在談的，法官和律師應有判斷思考的能力，才可能寫出人民看得懂的判決文，而變好的前提是願意改變，否則就只能維持現狀。

考選部針對明年律師考試制度，將加設樓地板分數，及格者須名列前卅三％，以及第二試筆試不得有一科為零分，或是除國文、選試科目外，其他科目合計成績達四百分。

律師考試改革學生陣線副召集人、輔大法律系大三學生湯竣羽指出，國家律師考試應只是資格考，現在台灣律師已不足，增設標準只會再降低人數。他認為應該思考的是改革考題內容，同時檢討訓練內容，讓考上律師資格的人才有完整的訓練。

今年考選部對律師、司法官考題的型態早已出現重大改革，部分考科第二試申論題中，出現一題主義。以三等司法官商事法考題為例，考試時間三小時，考題卻只有一題，且計分高達一百廿分，引來立委撻伐。

台大法律系不願具名的碩士生認為，由於過往律師錄取分數常僅有○．五分之差，因此突如其來的重大考題改變，不難預料會引來考生的反彈，特別是對於私校法律系學生影響最劇，因為其多已習慣補習班式的訓練。

考選部部長蔡宗珍說明，過往考題的確都是由多小題組成，結果考生多半記憶背誦補習班給的答案答題，無法從考試中看到發現問題、分析、解決問題的能力。今年的考題雖看似只有一題，但其實概括整個法律知識的架構，考試也全面提供法條，考生無須背誦記憶，改革是為了考出學生分析整合的能力，盼外界支持。

淡江大學公共行政系教授陳銘祥則認為，只改取才制度對於解決人民不信任司法完全無濟於事。他指出，各國的法院組織都存在兩個衝突性原則，一個是司法獨立、另一個是對法官判決錯誤的課責性。現今我國顯然是司法獨立凌駕課責性更多。相較於檢討選才制度，更應探討的是司法獨立該如何有限度的妥協，否則人民看到的是，司法改革會議中，探討的都是人民應該改變，反倒做錯事的法官都不用付出代價。