考選部長蔡宗珍：提升司法信任 可從嚴選律師做起

記者項程鎮、林彥彤／專訪
公法學者出身的考選部長蔡宗珍，對司法改革有著滿腔熱情和理念，她強調司改的問題其實是人的問題，且是人與人彼此間不信任的問題，在法院裡，法官、檢察官和律師互不信任，最後變成連人民也不信任司法。
為解決結構性問題，蔡宗珍開藥方指出，可「以德（國）為師」，以回歸法律專業為出發點，從改革律師考試制度做起，對律師篩選更嚴格化。未來則考慮讓律師、司法官考試整合為「二度取才」，讓通過一階考試的律師作為根基，第二階段則是自律師選才、展開對法官、檢察官和律師的多元訓練，兩者因而可提升專業對話與信任。
近幾年錄取率提高 流浪律師日增
蔡宗珍指出，司法體系是法治國的完成，法治國也要靠司法體系來成就，而司法體系的核心要素就是專業，律師在中間扮演重要角色，因此每年該錄取多少律師，應看國家需要多少律師，以及該年有多少考生符合律師的專業標準，不能像現在以到考人數來決定錄取率。
蔡宗珍舉台灣近七十年來的律師人數為例，從一九五○年到一九八七年，律師人數只有兩、三千人，當時大家都認為律師人數太少，所以幾年前開始提高錄取率。近年來每年錄取約一千人，但市場消化不了這麼多律師，律師界哀鴻遍野、流浪律師日增，「已成國安問題」，只是以前提高律師錄取率的門一開，現在就很難關上了。
蔡宗珍接受本報記者專訪指出，目前律師考試應考資格，需要修過主要專業科目二十學分，司法官考試只要有修過兩科主要專業科目共四學分，且都未規定只有法律系畢業學生才能應考，既然非法律系學生也能進入司法體系，律師考試就更應該要求專業。
蔡宗珍解釋，目前律師考試的第一試考測驗題，第二試則考案例申論題並發法律條文，其實考第一試時，應要考出考生的基本專業能力，第二試則應考出日後具備司法官工作的專業能力，要能測驗出考生的思考和分析能力，而不是只考出背誦能力。她強調，錄取的應該是「心智能夠呼吸的專業法律人」，而不是「只會背誦的飼料雞」。
蔡宗珍直言，現在學生都在補習班取得國家考試的應考能力，而不是取得法律專業，「但我們仍不能敵視補習班產業 」，「如果補習班已分擔教育功能，就應納入體系」，所以，律師考試選才指標愈清楚，才能讓補習班愈發揮正向功能。
蔡宗珍表示，目前律師考試上榜後，要經過六個月訓練，但接著能否到適當的地方實習，就要看造化，這是律師職前訓練的隱憂。不少地方法院法官認為律師考試制度要檢討，因為基層法官開庭時，面臨到律師程度每況愈下，整理法律爭點的能力很差，造成法官不信任律師的能力。
留德的蔡宗珍指出，德國式的法律人考試制度，由國家支持法律人的「教、考、訓、用」，走到最後階段才分流，法律人之間才能對話。德國每年約篩選出六、七千個法律人才，供應法官、檢察官、律師、公務員等所有法律體系職缺，是德國法治根基。
法律人三合一考試 法務部不支持
特別的是，德國連新進律師到律師事務所實習的費用也由國家出錢支持，這和台灣的作法很不一樣。蔡宗珍表示，在德國只要通過兩階段的考試，就被稱為「完全法律人」，大型律師事務所也可透過上述「教、考、訓、用」制度，找到優秀的律師人才，然而最大缺點就是成本太高。
蔡宗珍認為，台灣倡議多年的法律人「三合一考試」，類似德國的法律人考試制度，希望讓法官、檢察官、律師合考後、再分流，但法務部擔心可能造成階級化和排擠效應，並不支持這樣的考試制度。
另外，如真要實施三合一考試，法官、檢察官、律師共同訓練的場地和費用也將成為問題，以律師來說，目前國家預算有限，律師可能要自費訓練，律師每年約有兩、三千人需要受訓和補訓，台灣連能讓這麼多人一起受訓的場地都找不到，因此律師訓練成了一個大問題。
「二度取才」可提升專業對話與信任
蔡宗珍表示，最後一條路就是讓司法官考試改成「二度取才」，第一階段讓所有人先考律師，讓律師成為法律人的根基，律師可以付費擔任法官、檢察官或公務員的助理，藉由付費職務「熟成自己」，第二階段取才則是展開對法官、檢察官和律師的多元訓練，在「二度取才」的制度下，有些律師會變成個體戶，而後再慢慢把司法官考試的門關上。
蔡宗珍坦言，司法院會擔心上述制度，讓他們找不到最優秀的人當法官，但最大好處是能讓法律人對話，且彼此間不再疏離或互不信任。她強調，醫師專業不夠，可能會醫死人，所以要控管醫師人數；但專業不夠的律師打官司，一樣會害當事人身陷囹圄或傾家蕩產，因此怎能不控管律師人數呢？