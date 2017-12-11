司法創舉 律師轉任檢察官月底放榜

2017-12-11

〔記者項程鎮／台北報導〕考選部長研議推動律師、司法官兩試合一且從律師中培訓司法官的二階段選才，以減少司法官與律師的不信任衝突。事實上，法務部今年首度實施律師轉任檢察官制度，就是司法史的創舉。

下月二日開訓 受訓一年

法務部指出，為避免檢察官與多元多變的社會價值產生疏離，因此根據「法官法」規定，司法官應有多元進用管道原則下，開始實施律師轉任檢察官制度，今年共有二十四位律師報名，法務部將擇優錄取，預定本月底放榜。

法務部政次陳明堂表示，律師轉任檢察官需通過三大關，第一關是法官法規定的「曾實際執行律師職務六年以上、成績優良」，第二是律師的書狀須審查合格，第三是面試，最後才有機會錄取。

據了解，二十四位報名的律師中，扣除一人律師年資未達法官法規定的六年外，實際參加遴選為二十三人，其中五人的書狀審查未過關，因此十二月六日參加面試只剩下十八人。本月底放榜後，預定一月二日開訓，受訓期間一年。

檢事官有機會轉任檢察官

此外，法務部研擬修法讓檢察事務官也能轉任檢察官。資深檢察官表示，檢察事務官如在檢方服務一定年限，且表現優良，辦案品質應不輸律師，因此也應該讓他們有機會轉任檢察官，才能落實法官法規定的多元進用原則。

律師轉任法官達91人

在司法院方面，律師轉任法官制度已行之有年。根據司法院二○一四年統計，歷年來律師轉任法官人數已達九十一人。

立院曾決議法官未來應逐漸增加從律師及學者中遴選的比率，減少考試分發。不過，目前只有律師申請轉任法官，幾乎沒有學者申請轉任法官或檢察官。