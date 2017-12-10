少年器捐助五人重生 母︰讓兒再活一次

2017-12-10

〔記者李忠憲／台中報導〕16歲少年趙柏熏去年車禍腦死，母親廖尉伶為了讓兒子再活一次，決定器捐，造福5個家庭。趙母昨出席醫院舉辦的器官移植感恩音樂會說，收到受贈者謝卡當下，好像兒子正向她報平安。受贈腎臟的戴豐祺則說：「這顆腎是我的情人禮物。」場面溫馨。

沙鹿童綜合醫院昨舉行移植捐贈音樂會，邀請許多器官受贈者、捐贈者及家屬出席，其中，捐贈者家屬廖尉伶育有1子1女，3年前丈夫罹患癌症去世，去年愛子趙柏熏又車禍腦死。

音樂會上，廖尉伶擔心上台講話，會悲傷到無法順利分享，自己錄製一段影片，播放柏熏生前的照片。影片最後，廖尉伶旁白述說：「我們不求回報，只求你們好好的享受一次人生， 贏得別人得不到的愛，過著快樂的每一天。」

廖尉伶表示，當天她接到通知趕到醫院，醫師告知兒子永遠醒不過來，悲傷之餘，「為了讓他再活一次，讓更多人去愛他」，7天後簽下器官捐贈同意書，捐出心、肝、肺、腎、眼角膜，幫助5個人重生。

廖尉伶說，下了器捐的決心後，連呼吸都會痛，但是陸續收到許多受贈者寄來的感謝卡片，她感覺「好像兒子在跟媽媽報平安，十分溫馨。」

受贈者如獲情人禮物

受贈者戴豐祺滿懷感激，「等了3年的腎臟移植，今年1月14日情人節時接獲換腎通知」，他直呼：「這顆腎是我的情人禮物。」讓他擺脫洗腎人生。