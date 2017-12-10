守護故鄉徐超群 自購醫療車巡診

2017-12-10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在嘉義縣太保市執業20年的徐超群醫師，有感於偏鄉醫療資源匱乏，年邁或行動不便鄉親看病不易，自購醫療專車到無醫村巡迴看診，仁心仁術，榮獲今年度台灣醫療典範。

帶藥師、護理師偏鄉看診

現年56歲徐超群為學士後台灣大學醫學院畢業，與行政院長賴清德是同學，民國83年返鄉服務於衛生福利部朴子醫院，並支援太保市衛生所，期間曾奉派至美國學習醫療政策，返國後就積極投入基層醫療公共事務，89年起在太保市開設診所執業。

徐超群發現醫師大多不願下鄉服務，嘉縣許多鄉鎮市的「醫病比」逾8千人，也就是一位醫師要照顧8千多位鄉親，且許多長者因交通不便，往往無法及時就醫。他在93年間自購巡迴醫療專車，帶領藥師、護理師定期定點巡迴醫療服務，更安排接送偏遠地區獨居長者或行動不便者至診所做超音波檢查。

徐超群的創舉，獲健保局重視採納，94年度在基層健保總額中編列專款推動，100年起改名為「全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」，鼓勵並補助醫師到醫療資源不足地區服務。

徐超群表示，只要醫師服務人數超過2600人的鄉鎮市，就會列入「醫療資源不足地區」，目前全國有120幾位醫師巡迴支援，有一半在嘉雲南，嘉縣列為醫療資源缺乏的鄉鎮市就有14個，醫療城鄉差距明顯。

慢性病患未現身 登門查訪

貼心的徐超群除在無醫村廟口或活動中心克難看診，若察覺有慢性病的獨居長者沒有來看病，還會主動上門關心，常發現這些長者因身體極度不適，連走出門的氣力都沒有。也曾有獨居長者跌倒，自行採草藥包紮，致傷口感染，還好徐超群帶著護理師上門清創、敷藥。

雲嘉南是慢性肝病盛行地區，徐超群巡迴醫療時發現情況比想像嚴重，除聘請胃腸肝膽專科醫師到診所支援、開立超音波特別門診外，還分批約患者，親自開車載他們到診所檢查，做完後再一起載回去，「可以及早發現及時治療，再累都值得。」

六腳鄉呂姓患者家屬說：「徐醫師就如同菩薩般降臨鄉下，守護獨居在老家的年邁母親健康，宅心仁厚，足甘心。」