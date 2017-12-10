氣溫回升有感 南部高溫上看27度

2017-12-10

〔記者吳柏緯、佟振國、劉濱銓／綜合報導〕冷氣團減弱，今天氣溫回升「有感」！中央氣象局指出，這波冷氣團從昨晚開始減弱，今天台灣各地氣溫將回升三到五度，南部高溫上看廿七度。

昨清晨台中測得十二．五度，出現入冬以來最低溫，玉山、合歡山也短暫降雪。合歡山自前晚至昨天清晨斷斷續續降下冰霰，山壁、路面都有積霰、結冰，上午九時過後更轉為降雪。適逢週休假日，合歡山引爆大量追雪潮，台十四甲線清境農場至武嶺車陣綿延，整天雙向車流大，鳶峰至武嶺約七公里，有人開了一個多小時才抵達。

玉山積雪超過二．五公分，排雲山莊有山友不小心在木質平台上滑倒，幸無大礙。玉管處已加強宣導，勸退排雲山莊內八十二名山友，避免貿然登頂。

不過，期待今天能再看到雪的民眾恐怕要失望了，氣象局預報員陳建安表示，這波冷氣團最冷的時間已過，今天不但全台氣溫回升三到五度，且水氣減少，各地都有機會看到陽光，僅部分山區與北部迎風面會出現短暫降雨情況。

週一開始，新一波鋒面報到，氣溫又將略降。陳建安說明，週一到週二間，中部以北局部地區仍可能短暫出現十二度低溫，民眾務必要做好保暖的工作。

空污改善 南部仍警戒

空氣品質方面，北部昨天起已逐漸改善，回到普通至良好等級，但中南部擴散條件較差，污染物較容易堆積，今、明兩天高屏地區仍達紅色警戒；中部與雲嘉南則都亮橘燈，敏感族群與抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間劇烈的活動。