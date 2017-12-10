學生缺什麼 林芳玫全都變得出

2017-12-10

記者林曉雲／專訪

林芳玫廿五歲當老師，迄今奉獻廿五年歲月給高雄寶來國中的孩子。寶來國中是教育部定義的「特別偏遠學校」；從學校到高雄市區，車程要一個半小時。多年前，她曾因子宮外孕在上課時大出血，差點因路途遙遠而送命，卻仍繼續留在寶來當老師。雖然自己沒有孩子，但全校學生都是她的孩子，學生們也都叫她「芳玫媽媽」。

林芳玫是高雄六龜農村小孩，小時候過年時，大人會拿農作物去跟六龜育幼院換二手衣服給小孩「穿新衣」。高中畢業後中斷二年，進工廠賺學費讀大學。中興大學中文系畢業後，回到家鄉進入寶來國中代課，隔年考上正式教職，一路就在寶來服務。

寶來國中八成是弱勢家庭的孩子，孩子缺什麼，林芳玫就變出什麼。曾有學生家裡屋頂被燒出大洞，下雨天，一家五口擠在六坪大的客廳，林芳玫找上慈善團體幫忙修好房子。有學生的家庭窮困到只剩三面牆壁，少掉的那一面還緊鄰斷崖，林芳玫與展望會連絡，幫忙蓋回消失的那一面牆。林芳玫還會為學生們挑燈寫獎學金申請書，同事笑說是「林芳玫獎學金熱線」。

林芳玫總以自身經驗鼓勵學生，只要努力，就可以翻身。因此，不管考試考幾分，班上學生個個有自信，因為老師說要跟自己比，有進步就值得肯定。

林芳玫還把大學和高中同學串起來成立後援會，為孩子募「買鞋基金」。最近學校辦運動會，孩子鞋跑壞了也不擔心，因為他們知道芳玫老師會一路相伴。