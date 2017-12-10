為弱勢生付青春 8大愛師獲獎

2017-12-10

拿到獎金 又想到學生

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會首屆「寶佳教育大愛獎」昨天舉辦頒獎典禮，八位獲獎老師為弱勢的孩子付出青春歲月；有人半夜尋找迷路的學生，有人自掏腰包墊錢到戶頭只剩三、四千元。而幾乎所有獲獎老師都想著「廿萬元獎金可以為孩子做很多事」，頒獎典禮溫暖又動人。

寶佳教育大愛獎表揚長期付出愛心，輔導行為偏差青少年及協助弱勢家庭之國高中、高職及特教學校老師，基金會發函一千五百校尋求推薦，經初審、面談及複審選出得獎者。

黃昆輝催生寶佳教育大愛獎

董事長黃昆輝表示，教育愛的特殊之處在於不求回報，全力協助學生發展潛力，獲獎的所有老師都是教育愛的實踐者，點燃社會希望。

八位獲獎老師為：高雄市寶來國中老師林芳玫、台北市三民國中主任徐雅鐘、高雄啟智學校老師李菽萍、新北市明志國中老師范梅英、台北市私立惇敘工商老師洪小媚、新北市蘆洲國中老師陳美如、天主教私立磐石高中老師陳志蘭、雲林縣馬光國中主任趙一儒。

徐雅鐘接下訓導主任一職，居民投訴孩子在社區打架抽菸，了解後才知道這些孩子小小年紀即承受破碎家庭的殘酷，唯一的辦法是晚上留孩子在學校，克服各種困難終成立「希望天使班」，讓孩子感受有一群老師愛著他們，也藉此找到表現的舞台。

范梅英護生 槓暴力家長

李菽萍老師表示，特教孩子是弱勢中的弱勢，她曾在半夜找迷路的學生，覺得每天都在天人交戰、拖著一身傷，只盼給家長一點希望；范梅英老師原是程式設計師，當老師後，為了保護學生和家暴的學生父親奮戰，為拉回快中輟的孩子費盡苦心。

洪小媚相信孩子 零中輟

洪小媚老師帶到一個被全校視為最頭疼的班，但她相信和支持孩子，陪著學生走路下山，展現「老師和你們在一起」決心，終於打造沒有任何一個學生中輟、全數畢業的紀錄；陳志蘭老師為改變負向思考的孩子，透支體力和時間；趙一儒老師負責棒球隊和管樂隊，都自掏腰包墊錢，曾有一次戶頭只剩三、四千元，但也成功帶著孩子攻進全國比賽。