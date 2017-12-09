《謠言終結站》蛋白是燙傷良藥？ 醫：頂多當降溫

2017-12-09

記者林宜樟／嘉義報導

網路最近瘋傳「有一名年輕男子的臉部嚴重燒燙傷後，有婦人將蛋白塗抹在他的傷處，當時救護人員欣慰地說：『你救了他的臉』，隔天男子『臉就像嬰兒的皮膚般，癒合得很好』」的訊息，但醫師直言，這是網路謠言，不要相信！

嘉義長庚醫院皮膚科主任何宜承笑說：「網路上最不缺的就是謠言！」蛋白在醫學上沒有任何治療燒燙傷的功效，頂多是類似沖水的降溫效果，且燙傷若敷蛋白就會好的，其實不敷也會好。

「燙傷敷蛋白」 只是網路謠言

網路訊息中還指稱「蛋白是天然的膠原蛋白，可用在皮膚保護層，使燒燙傷皮膚完全再生，『幾乎沒有一絲燙傷的痕跡』，還請網友『一定要看！也請儘可能轉發出去。』」

何宜承強調，膠原蛋白較多的是軟骨和豬皮，不是蛋白，皮膚是很好的障壁組織，一般物體或蛋白塗抹在皮膚上並不會被吸收，目前皮膚科使用的人工式敷料接近皮膚組織，蛋白和皮膚組成完全不同，敷上燒燙傷部位也無再生功能。

燒燙傷處理程序：沖脫泡蓋送

何宜承表示，一般燒燙傷處理程序還是傳統的「沖、脫、泡、蓋、送」，如果輕微燙傷，敷蛋白了不起的作用只能暫時冷卻降溫，用水沖後，不塗抹雞蛋也會好。

他特別提醒，要注意的是生雞蛋有可能帶有病菌，若二級燒燙傷以上，都不應亂塗抹蛋白等物體，以避免感染，最好是儘快到醫院處理。