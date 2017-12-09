天冷溫差大 37歲男心肌梗塞險猝死

2017-12-09

記者湯世名／彰化報導

天冷溫差大，要特別留意健康狀況！日前一名年僅37歲的男子突發胸痛就醫，不料接受檢查時，突然心臟衰竭及心因性休克，所幸醫師緊急使用葉克膜救回一命，原來男子早有糖尿病及高血脂，但他卻不自知。

彰化基督教醫院心臟血管內科醫師簡思齊指出，心肌梗塞好發於50歲以上有心血管風險（如三高及抽菸）者，但隨著國人飲食習慣精緻化及環境中的危險因子增加，以致高血壓、高血糖和高血脂的「三高」發生年齡及心肌梗塞發生年齡都下降。

彰基最近收治一名37歲的急性心肌梗塞男性病患，在心導管檢查時發現，右冠狀動脈完全阻塞，但就在做檢查的過程中，他的左前降支突然塞住，造成突發性心臟衰竭及心因性休克，醫師緊急使用葉克膜搶救，並迅速打通血管，救回一命。原來該名自認健康的病患，早有糖尿病及高血脂，只是一直未檢查而不自知。

另一名62歲婦人曾有抽菸習慣，近數月來感覺胸悶，如重物壓住，且也容易覺得喘，嚴重時還會冒冷汗，醫師以心導管檢查發現，冠狀動脈的左前降支及左迴旋支皆完全阻塞，等於說整個心臟只剩下右冠狀動脈一條血管來供應。醫師將其有問題的血管全部打通並置入支架後，患者已返家休養。

簡思齊說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血、缺氧壞死所造成。持續性胸痛、盜汗和呼吸困難是最典型的發病癥狀。

急性心肌梗塞使患者可能在發病後一個小時內猝死。膽固醇過高、高血壓和肥胖者都是心肌梗塞的高危險族群。心肌梗塞也好發於寒流來襲或高溫天熱的季節，一旦急性心肌梗塞發作，應盡速送醫施行心導管手術，打通阻塞血管。如果家族中有心肌梗塞病史者，建議每年接受檢查。