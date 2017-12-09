長谷旅行社遭勒令停業 影響500旅客

2017-12-09

〔記者吳柏緯、葛祐豪／綜合報導〕高雄老牌的綜合旅行社長谷旅行社由於資金周轉不靈，昨遭勒令停業，影響廿餘團，約五百人，五十多名員工也沒拿到資遣費，觀光局表示，品保協會已著手協助處理退款、轉團等業務。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，目前已協調多家旅行社，協助長谷的員工順利轉職。

吳盈良說，長谷旅行社成立已三十年，專營日本與中國團，走中高價位路線，以往口碑不錯，董事長徐志鈴上月突然去世，享年僅五十四歲，因接班問題沒安排好，導致旅行社結束營業。

高雄旅遊界表示，徐志鈴積極爭取高雄直航中國航班，今年更獲得公主遊輪南部指定代理，沒想到他猝逝後，辛苦建立的旅行社一夕瓦解。

成立三十年 資金周轉不靈

觀光局專門委員金玉珍表示，昨天上午與品保協會到位在高雄的長谷旅行社確認資金周轉不靈，已無法繼續經營後，隨即祭出勒令停業的處分。

根據觀光局統計，長谷旅行社主要經營日本市場，占所有出團數七成左右，其次為中國約占兩成。目前出團規劃已排到明年六月，共有廿多團，人數約五百人，收取訂金約四百多萬。

金玉珍說明，長谷旅行社已向富邦產險投保四千二百萬元履約保險，品保協會也從昨天開始一個月內，受理受影響的旅客申訴，若保險理賠不足的部分，品保協會會代償。

雖然已被勒令停業，今天上午長谷有一團廿九人赴北海道的旅行團將照常出發。觀光局業務組科長王興邦說明，昨天已和長谷旅行社、領隊等相關人員確認，包含機票、住宿等相關事宜都已安排好，要支付給日方的費用也都處理好，因此不會有太大問題。