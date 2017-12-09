明年起實施 部分負擔調高 住院更傷荷包

2017-12-09

單次上限增1千 全年調高2千 估計1萬1千人受影響

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾住院部分負擔上限擬再提高！衛福部預告明年元旦起，民眾住院部分負擔上限將由現行單次三萬七千元調增為三萬八千元，全年上限也從六萬二千元提升至六萬四千元，再創新高，估計上萬人受影響。

健保法施行細則規定，保險對象應自行負擔住院費用最高金額，單次、全年住院分別以主計總處公布的每人平均國民所得六％、十％為準，因此每一年都會視國民所得變動而調整。

逐年調升 10年增1萬元、1萬7千元

不過，民眾單次、全年住院部分負擔上限，除了二○一○、二○一一年曾兩度調降一、兩千元不等外，二○一二年起就一路走升，從二○一一年的二萬八千元、四萬七千元，逐年增至今年的三萬七千元、六萬二千元，明年擬再各增一千元、二千元，調至三萬八千元、六萬四千元，光就二○○八年至二○一八年增幅已達一萬元、一萬七千元。

持重大傷病卡、中低收入戶不受影響

衛福部健保署醫管組科長徐維志表示，明年調整的金額，預估一年影響約一萬一千人，包括突發意外重傷而長期住院的族群等，至於持重大傷病卡、中低收入戶均有補助，不會受到影響。

醫改會副執行長朱顯光認為，過去民眾門急診部分負擔較低，因此儘管住院部分負擔提高，影響仍相對較小，但今年門急診部分負擔已提高，加上健保涵蓋新藥、新科技範疇有限，很多時候都得患者自掏腰包，建議必須考量病人付費能力、重新檢討規定，例如以門急診與住院合計，設一個部分負擔上限即可。

民間監督健保聯盟發言人滕西華也強調，國人就醫自費比例日益增加，雖然調整住院部分負擔是依法行政，但今年已調升門急診部分負擔，過於密集調高部分負擔，可能形成民眾壓力。

衛福部指出，目前草案正值預告期間，有意見或修正建議者可反映，會再進一步討論。

另徐維志提醒，過去民眾住院部分負擔超出上限，要於次年六月底前填寫申請書，檢附費用明細與收據辦理核退，但明年可簽具同意文件委由健保署直接計算核退金額，不必再一一收集相關單據。