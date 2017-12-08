4歲女童腹痛 竟是卵巢畸胎瘤

2017-12-08

記者陳建志／台中報導

小女孩也可能得婦科疾病！

4歲黃小妹日前突然覺得下腹痛，家人原以為是腸胃炎，直到疼痛難忍急診就醫，經超音波、電腦斷層掃描檢查，赫然發現右側卵巢有1顆畸胎瘤，並合併扭轉，醫師緊急採單孔腹腔鏡手術切除腫瘤，並保留卵巢與未來生育能力，因術後傷口在肚臍上，外觀幾乎看不出疤痕，家人鬆了一口氣。

亞大醫院婦科主任陳泰昌表示，卵巢畸胎瘤為女性常見的生殖細胞腫瘤，一般好發於年輕女性，但4歲女童罹患此症狀相當罕見，是他從醫30年來最年輕的個案。因年紀小，腹腔操作空間不大，手術困難度較高，不過經進行單孔腹腔鏡手術後，順利治療畸胎瘤和扭轉並保留卵巢，不會影響生育能力。

從醫30年 最年輕個案

黃小妹日前右下腹疼痛持續2天，家長原以為是腸胃炎，直到第3天腹痛難耐，家人趕緊帶她掛急診，經超音波、電腦斷層檢查才發現，右側卵巢有一顆5公分大的畸胎瘤，並有合併扭轉，若不及時處理，恐因畸胎瘤破裂，引發腹腔感染。

陳泰昌表示，卵巢畸胎瘤大多為良性腫瘤，佔所有卵巢腫瘤發生率約5%-10%，因卵巢由韌帶所支撐，會隨著身體的動作而移動，不過一般卵巢旋轉後都可再復位，若卵巢畸胎瘤過大，或旋轉後常無法回復，就會造成急性破裂或扭轉，嚴重者甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除保命。