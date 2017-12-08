全家列、影印漲1元 其他超商暫不跟進

2017-12-08

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖超商黑白影印和列印每張兩元的價格，恐將成為歷史！全家便利商店率先開出第一槍，A4和B4尺寸黑白影印和列印，六日起每張從兩元調漲至三元，是超商提供影印服務十八年來首度漲價。

全家便利商店表示，十年前國際紙漿價格每公噸為七七○美元，今年已上漲至一一○四美元，漲幅達四十三％，加上電費和人事等成本不斷上揚，經內部評估，決定黑白影印和列印A4和B4尺寸資料，每張調漲一元，A3尺寸黑白影印和彩色影印則維持原價，暫未調漲。

部分位於學校和辦公商圈，影印和列印張數較多的便利商店加盟主表示，平均一個月影印和列印的張數達五百至六百張，A4黑白影印一張兩元真的是沒什麼利潤。他舉例，消費者很常到便利商店影印身分證，影印身分證正反兩面最快二十秒，慢的話好幾分鐘，現在工讀生平均一分鐘的薪水超過兩元，不敷成本。

統一超商表示，門市影印、列印與傳真等屬於服務性商品，目前每年平均有五千萬人次會到全台7-ELEVEN門市使用影印、列印與傳真等服務。其中，影印和列印黑白的A4尺寸資料占近九成，一年在7-ELEVEN影印和列印的張數超過一億張。

萊爾富則表示，目前全台一一六○家門市每年消費者到門市影印和列印的張數達近七百七十萬張，其中黑白影印和列印高占近九十八％，達七百五十萬張。但統一超商、萊爾富和OK皆表示，暫無跟進漲價的計畫。