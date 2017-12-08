醫療科技展登場 聚焦居家照護

2017-12-08

〔記者吳欣恬、沈佩瑤／綜合報導〕第一屆台灣醫療科技展昨天在南港展覽館登場，來自全台六十家醫院和其他醫療產業，總計上千個攤位。現場展示許多醫療技術，尤其是許多居家照護的新科技。

新光醫院展出「自主移動式輪椅機器人」，開啟電源後，會自動感應路面狀況，遇到下坡就產生阻力，減緩速度，遇到上坡則自動加速，讓病患行走更安全；另外還有「病患轉移機械手臂」，可以穩定的協助臥床患者移到其他張床或是輪椅上。

醫學結合VR 教學更擬真

台北醫學大學附醫則是展出領先全台，將達文西手術和VR實境結合成「醫療手術教學雲」。將達文西手術進行的影像還原成立體影像，讓醫學生戴上MR頭盔，身歷其境的學習。

北醫附醫住院醫師盧柏嘉說，相較於過去在手術房中跟刀，無法近距離仔細觀看手術，「醫療手術教學雲」不但前後左右觀看無死角，還可隨時隨地不受限學習。

總統蔡英文、前行政院長張善政、台北市長柯文哲等貴賓也出席開幕儀式，展場有特色醫療、精準醫療、醫用設備、生技製藥、健康照護、居家健康、創新科技、農科健康八個專館，逾六十家醫學中心、區域醫院展示各自的醫療特色。

蔡英文表示，台灣醫療技術全球聞名，世界最高的活體肝臟移植存活率、人工生殖活產率等都由台灣締造。她也說，台灣醫療團隊可在十五分鐘內啟動體外循環系統（葉克膜），救援危急病患，「柯市長就是這方面專家」。