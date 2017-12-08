挺妹妹續任董座 王瑞瑜：王家不退出長庚／衛福部強硬 將推動醫療法修法

2017-12-08

〔記者吳欣恬／台北報導〕長庚醫院本週二召開董事會，由台塑企業支持的立委李鴻鈞當選董事。外界揣測，下一步將改選董事長，由長庚醫院董事長王瑞慧的姊姊、台塑生醫董事長王瑞瑜接任的傳聞再起；王瑞瑜昨否認，表態支持妹妹王瑞慧繼續擔任董事長，她並批衛福部，要求王家或是台塑企業代表退出長庚醫院不是解決問題的方法，希望衛福部多了解狀況。

衛福部醫事司司長石崇良強硬回應：「冰凍三尺，非一日之寒。」衛福部堅持台塑關係企業的董事應退出長庚醫院董事會，並加入外部董事，加強社會監督力量，才能回應社會大眾期待。「如果長庚醫院願意做為表率，衛福部會給予掌聲，如果不願意，衛福部就是全力推動醫療法修法。」

王瑞瑜：不可能接任董座

長庚醫院今年先後爆發急診醫師集體請辭、濫用子宮鏡等事件，衛福部要求長庚醫院進行改革，要更符公益性，更直指長庚醫院董事會不應淪為控股營利或企業家族會議，董事組成應更多元化。

前董事張昭雄因推動改革未果而請辭，李鴻鈞當選後，長庚董事會仍由長庚和台塑關係企業兩派舊勢力持續掌控，甚至台塑勢力還多出一席。

今年七月曾傳出，長庚醫院董事長王瑞慧的姊姊、台塑生醫董事長王瑞瑜將接任長庚董事長，王瑞瑜昨天出席台灣醫療科技展，強調自己不可能接長庚董事長。

王瑞瑜指出，王瑞慧是她妹妹，王家人包括王文淵和王文潮，都百分之百支持王瑞慧，如果王瑞慧有任何管理上面需要改進的，本於王家人的責任也會給她建議。

石崇良：行政不應凌駕醫療

王瑞瑜表示，長庚醫院四十年來一向和諧，近來爆出的風波是前決策會主委李石增出了問題，包括雲林醫院縮減、銀髮族優惠補助減半等，如果不是王家人在董事會內阻止，長庚醫院會更糟糕。

石崇良也說，長庚醫院要避免再發生爭議事件，必須建立制度，「行政不應凌駕醫療」。