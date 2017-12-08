近萬人免試拿專技證照 考選部擬新制

2017-12-08

至少採計兩科 最快明年上路

〔記者林彥彤／台北報導〕一般國家證照須經國家考試及格才能取得，不過歷年來有高達九六一四人免試取證，考試院考量專技免試公平性，擬未來取消免試及格制，考生至少要考二科合格才能取得證照，新制度預計最快明年上路。

83類科別專技證照 46類科設有免試

根據考選部統計資料顯示，目前專技人員證照考試計有八十三類科別，其中諸如律師、建築師及醫師等，多達四十六類科設有全部科目免試制度，符合資格者免試及格，具有取得證照的資格。

考選部說明，醫事人員人事條例已於八十九年施行，公職獸醫師類科也同年開設，公部門都以這兩個管道進用經專技人員考試取得執業資格的醫事人員、獸醫師，目前設有全部科目免試制度的各類醫事人員及獸醫師考試規則宜停辦。

此外，以律師為例，如實任過法官、檢察官或曾任公設辯護人六年以上，就可獲得律師考試及格；建築師也是，只要具建築專業養成教育，經公務人員高考三級，建築工程科及格分發任用擔任建築工程工作三年以上，即可取得建築師證照。

全部科目免試制度實施以來，其公平性及合理性經常遭各界質疑，考選部也多次邀各機關團體開會研商，於昨天考試院會中，提出完整檢討報告。

考選部專技考試司司長黃慶章表示，考量律師與法官的考題相近，且律師考試規則已經修正，暫不考慮修改；但地政士須經公務人員考試，才具任用資格，而地政機關辦理地政業務人員卻可以透過全部科目免試，直接取得地政士及格，評估應廢止並改革免試制度。

至於建築師與技師全部科目免試制度，考選部建議改為部分科目免試，不須經全部六科應試科目，僅須應考兩科，以調高取得執業資格的門檻。

昨天發言的考試委員多表支持，用人機關也多數同意修改，未來會向考試院提出正式報告，並開始分別研修各個考試規則，讓考生至少考二科再取得證照，最快預計新制明年可上路。